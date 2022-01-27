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1 час назад

Женские поступки, которые просто не выносят мужчины

Какими бы сильными не казались мужчины, у всех есть слабые точки, на которые женщине «нажимать» настоятельно не рекомендуется. Мы решили собрать самые частые моменты в поведении женщин, которые, по мнению самих мужчин, вызывают у них больше всего ненависти.

Женские поступки, которые просто не выносят мужчины
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы критикуете его в присутствии других людей

Конечно, угодить второй половинке не всегда удается, да это и не нужно. Но самая большая ошибка, которую может сделать партнер в такой ситуации, — начать критиковать и делать замечания, когда рядом есть другие люди или, что еще хуже, его друзья. В мужской компании все мужчины стараются хоть и в шуточной форме, но дать понять приятелям, что в паре главный именно мужчина, а потому любая критика женщины просто недопустима. Будьте готовы к скандалу, если решитесь высмеять или же покритиковать своего партнера в неудобный момент. А лучше просто так не делать.

Вы отказываете в сексе без повода

Есть ситуации, когда близость противопоказана, например, если у женщины есть ряд физиологических проблем. В такой ситуации у мужчины просто не может быть к вам никаких претензий. Однако когда мужчина не получает доступ к телу своей женщины и не может понять причину, а женщина уворачивается от разговора, в этом случае мужчина в лучшем случае возмутится. В худшем — будет искать более сговорчивую женщину, поведение которой будет ему более понятно. Старайтесь обсуждать со своим партнером сложные моменты, не держите его в подвешенном состоянии.

Вы сравниваете его с бывшими

Хуже критики и отказа от секса для мужчины может быть только сравнение его с мужчинами, которые были у вас до него. Ни один мужчина даже в страшных снах не может представить, что его женщина принадлежит сопернику. Женщины же часто считают, что такое сравнение пойдет на пользу отношениям, заставив его ревновать.

В реальности мужчина просто выходит из себя или же затаивает обиду, особенно если вы не просто напомнили о прошлых отношениях, но и сообщили, что в прошлых отношениях вы испытывали больше комфорта. Для мужчины слышать такое просто невыносимо.

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