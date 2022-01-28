С глаз долой: когда можно развестись без присутствия супруга

Развод — это тяжело. А уж тем более, когда один из участников не участвует в процессе: не является на заседания, не подписывает бумаги, просто отказывается разводиться. Бывает, что мужья годами живут отдельно от жен, но не хотят расторгать брак официально. Как быть в этой ситуации? «Рамблер» задал этот вопрос адвокату, члену адвокатской палаты г. Москвы Крыловой Ольге Геннадьевне.

Фото: Кадр из фильма «Развод по-американски» Кадр из фильма «Развод по-американски»

Без присутствия супруга развестись можно в любом случае. Если есть несовершеннолетние дети, либо если супруг уклоняется от расторжения брака, развод происходит в судебном порядке. Суд уведомит ответчика о бракоразводном процессе по адресу регистрации. Если ответчик не явится, то суд вынесет решение без его участия.

Оспорить решение суда о расторжении брака можно на общих основаниях в течение месяца с даты вынесения решения суда.

Но есть ситуации, когда брак можно расторгнуть в органах ЗАГС даже при наличии несовершеннолетних детей:

супруг признан умершим

супруг признан безвестно отсутствующим

супруг признан недееспособным