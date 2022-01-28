Какие люди чаще всех занимаются сексом

Кому достается весь секс, пока некоторым его явно не хватает? Ученые решили выяснить ответ на этот вопрос. Как говорится — статистику не обманешь.

Фото: Кадр из фильма «50 оттенков серого» Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Ученые провели опрос среди европейцев разного возраста и пола, спрашивая, как часто они занимались сексом за последние три месяца, а также состоят ли они в отношениях. Результаты оказались таковыми.

1-е место

Оказалось, что чаще всего сексом занимаются разведенные люди, у которых есть новый постоянный партнер, но они не живут вместе. У них в жизни много страсти и ярких эмоций, что неудивительно, ведь взрослые люди уже знают, чего они хотя и как этого добиться, особенно в новых отношениях.

2-е место

На втором месте оказались люди, которые ни разу не были женаты или замужем, но при этом имеют постоянного партнера, с которым они не живут вместе.

3-е место

Эту нишу заняли разведенные, которые живут вместе с партнером. То есть можно и вместе, главное — найти подходящего партнера.

4-е место

На четвертом месте неженатые мужчины и незамужние женщины, состоящие в гражданском браке, у них секса среднее количество.

5-е место

На пятом месте люди, состоящие в браке. Неудивительно, ведь них так много обязанностей и забот, из-за которых на секс времени почти нет.

6-е место

На предпоследнем месте разведенные люди без постоянного партнера, которым периодически получается найти случайный секс, однако довольно редко.

7-е место

Замыкают список одинокие люди, у которых нет постоянного партнера и которые выбирают полностью холостую жизнь. Им секса достается меньше всех.