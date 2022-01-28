Депутат предложил проводить над педофилами опыты для изобретения новых лекарств или кремов

Депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин выступил с предложением вместо животных проводить испытания на педофилах, получивших пожизненный срок. Это окажется полезным для изобретения нового косметического крема или вакцины, считает Бетехтин. Он также призвал отправлять педофилов на очистку Арктики, чтобы они своим трудом отрабатывали каждую копейку на свое содержание за решеткой.

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По словам Бетехтина, вначале он не хотел выносить на публику идею проведения опытов над педофилами, поскольку он опасался неготовности российского общества к такой крайней мере. «Но для меня педофил, совершивший преступление, перестает быть больным человеком и теряет все человеческие качества», — сказал депутат.

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«Предлагаю перестать проводить все испытания над животными в России и начать проводить их над педофилами, которые сидят и сядут на пожизненный срок», — добавил Бетехнин, представляющий партию «Зеленая инициатива».

Депутат из Коми отметил, что животные «не сделали ничего дурного для того, чтобы страдать и умирать ради нового косметического крема или вакцины». «Эти же нелюди не заслуживают никакой гуманности от общества. Так пусть они заменят несчастных зверей», — предложил Бетехтин.

Депутат также считает, что педофилы должны не просто отбывать наказание, сидя в камере, а искупать вину трудом. «Педофилов нужно привлечь к тяжелому физическому труду по очистке Арктики. Этим они принесут пользу экологии и окупят свое существование в тюрьме. Государство не должно тратить ни копейки народных денег на этих душегубов», — полагает политик.

По его мнению, большую часть денег, которые заработает педофил в Арктике, надо отправлять семье пострадавшего ребенка: «И неважно, речь идет о пожизненном или временном сроке».

«Педофилов, попавших за решетку впервые и не на пожизненные срок, необходимо подвергать химической (медикаментозной) кастрации. Если они самостоятельно не пошли лечиться от своей болезни до преступления, государство радикально вылечит их после», — добавил депутат.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила изучить иностранный опыт проведения педофилам химической кастрации. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил мнение, что в таких случаях нужно сразу применять физическую кастрацию.

Однако профессор криминалистики Анатолий Кустов считает, что принудительная кастрация педофилов чрезмерна и малоэффективна. По словам доктора юридических наук, такую категорию преступников следует отправлять в заброшенные деревни, где нет детей. Там за осужденными можно обеспечить постоянный надзор, а также привлечь их к труду, отметил Кустов.

Специалист напомнил, что во времена СССР были стройки народного хозяйства, где работали педофилы. Они, за редким исключением, не решались нападать на взрослых людей. «За это их и называют «хиляками». А от химической и другой кастрации нужно отказываться», — сказал профессор криминалистики.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Ранее такая мера распространялась на совершивших повторное преступление лишь в отношении детей до 14 лет. В новой редакции закона возраст увеличен до 18 лет.

Также пожизненное лишение свободы предусматривается для совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. Такая мера наказания будет применяться и к педофилам, которые совершили другое тяжкое или особо тяжкое преступление. Уточняется, что поправки появятся в статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса Российской Федерации.