Неочевидные признаки, что отношения скоро закончатся

Человеческие отношения весьма сложны и запутанны, потому в любовных делах требуется постоянная кропотливая работа. Этот процесс сравним с постройкой дома. Тогда важно заложить фундамент, а затем возводить стены, не пропуская ни единого кирпичика. А допустив даже малейшую ошибку, можно лишиться всех шансов на счастливое будущее.

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К сожалению, со временем так или иначе пропадает тот запал, который сопровождал пару на первых свиданиях. С годами даже, казалось бы, в идеальных союзах возникает ощущение, будто что-то идет не так. Значит, процесс разрушения уже может быть запущен. Но почему так происходит?В первую очередь, конечно, хочется упомянуть браки, которые заключены не совсем по любви. Например, регистрация в ЗАГСе была обусловлена беременностью или осуществилась исходя из материальных соображений. Также абсолютно все люди могут перегореть друг к другу, и никто от этого не застрахован. Среди прочих причин находится неверность, жертвенность, разные взгляды на жизнь и/или разный уровень развития, соперничество, пренебрежение чувствами, эмоциональное насилие (вроде лишения права на собственное мнение), супруги не смогли наладить быт, работа в приоритете, потеря привлекательности и прочее.

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Однако не всегда возникшие негативные сценарии означают неизбежный конец. В некоторых случаях отношения возможно спасти. Кризис реально пережить вместе, если вовремя заметить неладное.

Как определить, что пара на грани разрыва?

Раньше влюбленные проводили много времени вместе, а сейчас каждый занят своими заботами? Значит, они начали отдаляться, а это один из главных тревожных звоночков. Очевидно, для поддержания контакта необходимо общаться и делиться сокровенным. В противном случае оба станут совершенно независимыми и ненужными друг другу. Таких партнеров могут связывать только так называемые сдерживающие факторы: привычка, воспоминания, дети или финансовая зависимость.

Нередко между супругами появляется эмоциональное напряжение. Поначалу мы идеализируем себя и любимого, а с годами показываем истинное лицо. В этом случае в избраннике раздражает буквально каждая мелочь вплоть до того, как он дышит. Причем зачастую человек не осознает и не понимает причины своей агрессии. Чтобы преодолеть такого рода трудности, потребуется усердно поработать над собой. Важно понять, что никто не идеален, и принять возлюбленного со всеми его раздражающими привычками. В противном случае ассоциации с ним окажутся исключительно негативными, а это плохо скажется на вашем психологическом здоровье и заметно увеличит шансы на разрыв.

Залогом счастливых и продолжительных отношений считается доверие. Без него жить не то что трудно, а практически невозможно. Ведь постоянные подозрения ни к чему хорошему не приведут и лишь негативно скажутся на обоих партнерах. Ревнивец станет регулярно пребывать в стрессе, судорожно представляя, где и с кем сейчас может быть его возлюбленный. Тогда как «подозреваемый» будет чувствовать напряженное отношение. Такое поведение может быть вызвано негативным опытом, неуверенностью в себе или партнере. Во всяком случае стоит либо научиться доверять, либо, если подозрения не напрасны, не мучить ни себя, ни его и спокойно разойтись.

Очевидно, ни одна пара не может жить без скандалов. Это абсолютно нормально, ведь супруги — разные личности и имеют свое мнение, но стоит видеть грань. Если ссоры перерастают чуть ли не в ежедневную традицию, долго протянуть без вреда психике и нервам очень сложно. В таком случае ссоры, скорее всего, ознаменуют начало конца.

Напряжение, обиды, скандалы, отсутствие доверия — все это сказывается на интимной жизни. Если отношения уже изжили себя, партнеры остывают и теряют влечение друг к другу. Однако секс является одной из фундаментальных составляющих в крепких и продолжительных отношениях. Это своеобразная эмоциональная разгрузка, способствующая хорошему настрою духа. При этом, когда половая конституция одного из партнеров значительно отличается от предпочтений другого, возникает несколько негативных исходов. Элементарно начинаются напряженные отношения, а заканчивается утолением своих желаний в чужой постели.

Как спасти ситуацию и не потерять любимого?

Разговор. Важно спокойно признаться друг другу в своих чувствах и переживаниях. Но ни в коем случае нельзя оценивать действия или бездействие партнера и упрекать его в чем-либо.

Компромисс. Очевидно, две разные личности не могут во всем сходиться во мнениях. Поэтому надо обсудить всевозможные варианты решения проблем и выбрать подходящий.

Воспоминания. В течение разговора поностальгируйте. Вспомните, почему вы вместе и как вам было хорошо. Если не все потеряно, вы оба обязательно утихомирите свой пыл и постараетесь исправить шаткое положение.

Времяпрепровождение. Вы уже вспомнили, как вам было хорошо в начале отношений? Постарайтесь возобновить упущенное и начните проводить время вместе. Например, найдите развлечение, интересное обоим.