Сексологи: оргазм помогает нейтрализовать старческие депрессии

Врачи обнаружили, что пожилые люди занимаются любовью не реже молодых, а то и чаще.

Соответствующее исследование приводит в пример врач-психотерапевт, сексолог в АО «Медицина» Диана Генварская.

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«В Германии, например, провели исследование, которое показало, что пенсионеры в возрасте от 60 до 80 лет ведут более активную половую жизнь, чем 20-30-летние», — рассказала она.

Предаваться интиму с возрастом люди не перестают, потому что желание не пропадает — и активная половая жизнь помогает сохранять здоровье и стабильное психологическое состояние.

«На самом деле, оргазм и ощущение предпрелюдий вырабатывают огромное количество гормонов, связанных с нейромедиаторами — это снимает естественные старческие депрессии. Возможность женщины оргазмировать приводит к снижению проблем с сосудами и нормализует давление», — рассказывает Генварская.

Женщинам секс помогает справиться с проявлениями климакса, недовольством возрастными изменениями.

«В какой-то момент желание пропадает, и это надо корректировать с помощью дополнительных средств, желательно растительного происхождения, чтобы уровень гормонов был достаточным для сексуальной жизни», — уверена сексолог.

Однако, уточняет психиатр-сексолог Екатерина Шурова, многие клиенты стесняются сказать врачам о своих желаниях.

«Когда дедушка говорит о том, что он хочет бабушку — первое, что приходит в голову: «Куда ты лезешь, старый, тебе уже помирать пора, про какой секс ты рассказываешь». Но на самом деле сексом заниматься полезно и в молодом, и в пожилом возрасте. Чувство стыда заставляет женщину откладывать тему секса, не обращать на нее внимания и закапывать внутрь себя», — говорит Шурова.

Она предупреждает: подавление желания может привести к усугублению депрессивных, тревожных расстройств у пожилых, хотя на самом деле секс по обоюдному согласию не только физически помогает, но и психологически.

«Важно больше уделять внимание друг другу и больше говорить о своих потребностях и желаниях — это основная проблема для пожилых, особенно для женщин», — говорит Генварская.

Но все-таки беречь себя стоит. Например, мужчинам стоит не злоупотреблять препаратами для повышения потенции. Это может привести к сердечно-сосудистой патологии. Лучше вести профилактику эректильной дисфункции, ведя здоровый образ жизни, а также наладить вопросы с сосудами, биохимией, гормонами, с балансом микроэлементов и витаминов. Женщинам же необходимо следить за слизистой, чтобы избежать синдрома сухого влагалища — со временем ткань истончается, и дискомфорт во время полового акта может привести к отказу от секса.