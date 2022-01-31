Белла Хадид: «Я возвращалась к людям, которые издевались надо мной»

«Первое — меньше уделять внимание социальным сетям. Это звучит так банально, но это действительно помогает сконцентрироваться на себе и не обращать внимание на жизнь других людей. Второе — психотерапия, медитация и регулярные занятия спортом. Это так просто, но это работает».