Белла Хадид: «Я возвращалась к людям, которые издевались надо мной»

Белла Хадид одна из тех знаменитостей, которые не стесняются открыто говорить о своих проблемах. Модель нередко публично высказывалась о ментальных расстройствах и плохих периодах в жизни. Так, недавно Белла рассказала о своей зависимости от алкоголя.
Накануне Хадид откровенно рассказала про свои ментальные проблемы, детстве и личных границах в специальном подкасте Victorias’s Secret Voices с Амандой Де Кадане.
«Раньше у меня совершенно не было личных границ — ни сексуальных, ни психологических, ни эмоциональных, но сейчас я научилась их выстраивать».
Белла Хадид добавила, что у нее всегда было «ощущение, что ее голос не имеет значение».
«Я выросла в окружении мужчин, где мне постоянно твердили, что мое мнение менее важное, чем их. И это сильно повлияло на мою психику. В течение всей жизни я-то и делала, что возвращалась к людям, которые издевались надо мной», — поделилась Белла Хадид.
Ведущая спросила у модели, что ей помогает держаться на плаву и не скатываться в пучину переживаний. И Белла раскрыла свои простые секреты стабильного душевного состояния.
«Первое — меньше уделять внимание социальным сетям. Это звучит так банально, но это действительно помогает сконцентрироваться на себе и не обращать внимание на жизнь других людей. Второе — психотерапия, медитация и регулярные занятия спортом. Это так просто, но это работает».