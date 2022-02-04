Лучшие позы для интима по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, какие позы для близости подходят всем 12 знакам Зодиака.

Овнам подходит поза «стоя у стены». Страстный и импульсивный, этот знак Зодиака наслаждается быстрым и спонтанным рискованным сексом: хоть дома у друзей, хоть в общественном туалете. Тельцам подойдет «наездница спиной вперед», поза, позволяющая стимулировать эрогенные зоны (а также задоминировать партнера). «Близнецы» — та же наездница, но с лицом, развернутым назад, ведь Близнецы любят видеть реакции партнера.

Для Раков астрологи предлагают позу «ложечки», безопасную и ленивую — зато легко позволяющую перейти к анальному контакту. Львам (мужчинам) подойдет поза «капитан»: принимающая сторона лежит на спине с ногами в воздухе, а Лев склоняется между коленей партнера. Девам предлагается «боковое седло», или «поза Афродиты» — принимающая сторона сидит на партнере боком, получая наслаждение и заботясь о наслаждении партнера.

Весам не стоит избегать миссионерской позы. Все просто: один сверху, другой снизу, много прикосновений и зрительного контакта. Скорпионы получают настоящее удовольствие от позы 69 на боку, которую любят не все — а они сходят с ума от мысли, что самый интимный орган партнера будет у них буквально перед носом. Стрельцам стоит попробовать позу с перекрещенными ногами — принимающий партнер поднимает ноги и скрещивает их в воздухе.

Козерогам — «верхом на диване»: партнер садится на диван, а Козерог седлает его, придерживаясь за спинку дивана._ Водолеям_ предлагают позу «стула»: проникающая сторона лежит на спине с ногами в воздухе, а принимающая садится на него сверху. И, наконец, Рыбам стоит попробовать «Инь-Ян»: это нежный вариант 69, в котором один партнер лежит на спине.