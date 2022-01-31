Рабы любви: почему зависимость от секса и алкоголя — это одно и то же

ВОЗ признала сексуальную зависимость заболеванием. Она появилась в Международной классификации болезней с 1 января 2022 года. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили поговорить о зависимости более подробно и обсудить, что это такое и можно ли с этим жить.
Оказалось, в кино есть несколько ярких примеров секс-зависимости. Например, героини фильмов «Дикая» и «Нимфоманка» живут беспорядочным сексом, и если в одном случае все более менее понятно, то в другом совсем нет.
Психиатр, психотерапевт Кристо ван Меер рассказал, как формируется зависимость от секса, чем она отличается от высокой половой конституции и можно ли ее вылечить.
Таймкод:
04.34 — Что такое зависимость от секса
10.40 — Сексоголики — это мужчины или женщины
13.00 — Когда желание секса — это показатель высокой конституции, а когда зависимости
16.30 — Как психически здоровые люди решают свои проблемы
18.00 — Разбираем примеры зависимости от секса на фильмах «Дикая» и «Нимфоманка»
23.40 — Обильная мастурбация может стать зависимостью?
27.40 — Все про зависимость от просмотра порно
30.40 — Женщина, которая меняет партнеров, ищет любви папы?
33.20 — Женщины, которые имеют секс-девиации, всегда идут в секс работу
36.00 — Психически здоровый человек не может стать секс-работником
39.12 — Негативные последствия секс-зависимости
40.36 — Как вылечить секс-зависимость
43.00 — Может ли секс-зависимость стать причиной насилия
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова