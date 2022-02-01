Почему в полнолуние хочется жесткого секса

Раз в 28 дней на небе поднимается огромный диск. Полнолуние. Можно не верить в вампиров и оборотней, которые в такие ночи якобы пускаются во все тяжкие. Но то, что многим в это время становится не по себе, факт. И неспроста: ученые установили влияние ночного светила на самочувствие людей и поведение животных. Ау вууу!..

В декабре прошлого года в Москве девятилетний мальчик-лунатик вышел раздетый на улицу и в 20-градусный мороз добрел до школы. Очнулся и в страхе побежал домой.

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Днем позже из окна на восьмом этаже выпал 16-летний подросток, тоже страдающий лунатизмом. Парень попал в реанимацию.

- Чаще всего лунатизм, или сомнамбулизм, связан с незрелостью нервной системы, что характерно для детей и подростков. Взрослые страдают этим из-за патологий ЦНС, новообразований в мозге, эпилепсии, - объяснила невролог Ирина Старикова.

Врачи не связывают ночное хождение с полнолунием. Но ЧП в столице произошли в те даты, когда ночное светило показывало полный диск. Количество излучаемого Луной света зависит от ее фазы, а гравитационное притяжение каждые 12,4 часа стимулируют приливы и отливы океанов. Специалисты утверждают: притяжение воздействует на каждую молекулу воды. А поскольку тело человека на 75 процентов сформировано клетками на основе H2O, наше состояние синхронизируется с лунными циклами. При полной Луне эти явления проявляют себя особенно ярко. Мы чувствуем прилив энергии, с которой порой не в силах справиться.

В 2013 году завершилось международное исследование, которое показало:

Во время полнолуния в организме происходит снижение скорости обмена веществ. Могут возникнуть кровотечения, которые сложно остановить. Выздоровление пойдет труднее.

Возрастает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравлений, так как активизируется жизнедеятельность микробов и вирусов.

Обостряются хронические заболевания, в первую очередь психические.

Фаза глубокого сна сокращается на 30 процентов. Мы дольше засыпаем и меньше спим. Сон становится особенно чуток.

Увеличивается число несчастных случаев, травм, самоубийств и нападений;

Активируются родовые схватки, больше детей появляется на свет.

ВАЖНО! Чтобы не стать заложником полной Луны, в сложный период лучше отказаться от важных дел. Не стоит ложиться на плановую операцию, отправляться за рулем в дальний путь, злоупотреблять спиртным. Разумный совет: максимально очистить мозги. Заняться спортом, помедитировать.

Жесткий секс

При полной фазе ночного светила повышается либидо. Наибольшее удовольствие в это время доставит жесткий секс без долгих прелюдий. При этом велика вероятность конфликта, поэтому лучше не выяснять отношения в постели.

Если хочется долгих ласк и откровенных разговоров, стоит дождаться убывающей Луны. Но по мере приближения к новолунию желание будет уменьшаться. Не отчаивайтесь. Как только ночное светило пойдет в рост, вас снова захлестнут нескромные фантазии.

ВАЖНО! В полнолуние повышается возможность зачатия. Процесс попадания созревшей яйцеклетки в матку ускоряется. Поэтому стоит тщательно предохраняться. Или, наоборот, не терять времени даром.

Бойтесь акул

Животный мир тоже остро реагирует на ночное светило. В полнолуние, например, захлопывают свои створки устрицы, а зоопланктон - мелкие водные организмы - устремляется на дно. Глубже уходят косяки рыб. Посаженные на вынужденную диету птицы стараются держаться ближе к берегу.

На кровавую охоту выходят львы и другие хищники. Акулы, например, становятся более агрессивны и чаще нападают на людей. Данные многолетнего наблюдения за обитателями морей хранятся в архивах Флоридского музея естествознания. Биологи связывают изменения в поведении животных с большей интенсивностью лунного света. По другой версии, на акул странным образом влияют приливы. Но почему им хочется человечинки, ученые пока не знают.

ВАЖНО! Ну, тут все ясно. Не зная броду, точнее, не изучив лунное расписание, не суйся в воду. И вообще держись подальше от мест, где водятся морские хищники. Особенно осторожными стоит быть на рассвете и в сумерках, когда кровожадные твари демонстрируют особую прыть.

Зубами щелк

По правде говоря, волки не воют на Луну - им вообще до фонаря, на что выть. С помощью звуков серые поддерживают координацию стаи, заявляют о правах собственности на участок, передают сообщения о добыче и другие ценные донесения. Но делают они это независимо от фаз ночного светила. В лунную ночь лесных хищников просто лучше видно. А в тихую безветренную погоду еще и слышно.

Кружок астронома

В США и Европе полнолуния имеют названия, связанные с особенностями месяца, в котором они происходят. Первое полнолуние 2022 года, известное как Волчья Луна, можно было наблюдать 17 января. Вот другие даты этого года, когда ночное светило достигнет максимальной яркости (время московское).

Снежная Луна: 16 февраля, 19:57

Луна Червя: 18 марта, 10:17

Розовая Луна: 16 апреля, 21:55

Цветочная Луна (Кровавая*): 16 мая, 07:14

Клубничная Луна: 14 июня, 14:52

Оленья Луна (Суперлуние**): 13 июля, 21:37

Осетровая Луна: 12 августа, 04:36

Урожайная Луна: 10 сентября, 12:59

Луна Охотника: 9 октября, 23:55

Бобровая Луна (Кровавая): 8 ноября, 14:02

Холодная Луна: 8 декабря, 12:59

*Явление, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной оси. Спутник Земли становится багрово-оранжевым.

**Полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точке своей орбиты - перигея.

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