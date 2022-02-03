6 неоспоримых признаков, что он ваша половинка

Вы встречаетесь с мужчиной. Влюбляетесь. Но помните, как влюблялись и до этих отношений, и что из предыдущих влюбленностей ничего серьезного не получалось. И, конечно, не можете быть уверены, что получится на этот раз. Как понять, эта влюбленность — то, что нужно, или очередные отношения, которые никуда не приведут?

Фото: Марк Шагал, «Над городом» Марк Шагал, «Над городом»

Вместо того чтобы сосредоточиться на недостатках партнера, как мы часто делаем, давайте сфокусируемся на признаках, по которым можно определить, что он — тот самый.

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АВТОР — Анна Липатова

Практикующий психолог

Эмоционально-фокусированный терапевт

Образование: МГУ им Ломоносова,

Центр семейной системной терапии, International Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy (Канада)

Автор блога по психологии отношений в Инстаграм @lipanya

Автор и ведущая подкастов «Не пара психологов»

Автор книги «7 диалогов о семье»

Ему небезразлично то, что вы говорите

Очень часто я слышу от женщин, что на свиданиях мужчины говорят только о себе. И совсем не обращают внимание на то, что говорите вы, не выражают любопытства о вашей работе или увлечениях. Отчасти это объясняется тем, что многие мужчины хотят устроить для вас шоу, чтобы получить свою порцию восхищения. Но нам, конечно, больше нравятся те, рядом с кем мы сами становимся услышанными и понятыми.

Одна из моих клиенток встречалась с мужчиной 6 месяцев и не была до конца уверена в серьезности их отношений. До тех пор, пока он не сказал ей примерно следующее: «Ты знаешь, что я не очень разбираюсь в благотворительности, но я вижу, как это важно для тебя. Объяснишь мне? Я хочу попробовать понять и разделить эту часть твоей жизни». Сказать, что клиентка была удивлена — это ничего не сказать. У нее никогда не было мужчины, который проявлял бы интерес к этому аспекту ее жизни. И, да, в итоге она с ним осталась.

Он хочет проводить с вами время

В начале общения мужчина чаще всего говорит о том, что думает только о вас и спрашивает, можете ли вы приехать к нему прямо сейчас. Но как же выгодно отличаются те партнеры, которые находят время чтобы сказать: «Хочешь просто поговорить?», «Я в выходные собирался погулять в парке, присоединишься?», «Чем занимаешься завтра? Хочешь составлю тебе компанию?».

Любой человек ищет партнера в соответствии со своими потребностями. Для некоторых мужчин идеальной будет партнерша, с которой он мог бы время от времени встречаться для интимной близости. И все. Без обязательств и ответственности. Если вам это не подходит, то обратите внимание, хочет ли мужчина встречаться вне постели, или все его усилия всегда направлены на интимную близость. Если второе, то, вероятно, это не тот человек, с которым у вас получится семья.

Он не только берет, но и дает

Большинство женщин умеют отдавать. Они управляют бизнесом и людьми, часто в одиночку заботятся о детях, помогают пожилым родителям. И иногда выбирают в партнеры мужчин, которым мама нужна больше, чем жена. В таких парах только женщина наполняет отношения, а мужчина лишь осушает их. Долго ли женщина будет чувствовать себя счастливой в таких условиях? Не думаю.

Каждому из нас нужен кто-то, кто бы нас наполнял. Конечно, заботиться о партнере важно, но спасать не значит заботиться. А мы часто даже гордимся тем, какие мы дарители и спасатели. Взаимность — ключевое понятие, которое должно быть в отношениях. И заботы, эмоциональной вовлеченности, уделенного друг другу времени это тоже касается.

Вы хотите одного и того же

Это не значит, что мужчина, с которым вы встречаетесь три недели, должен клясться в вечной верности или обещать жениться и быть вам достойным супругом ближайшие 40 лет. Но понимать вектор отношений необходимо. Когда я еще встречалась со своим будущим мужем, то не знала, поженимся ли мы когда-нибудь, но была уверена, что это мужчина, который серьезно относится к браку и к тому, чтобы иметь детей. Я знала, что он не использует меня, не тратит мое время впустую. Мы двигались в одну сторону. Какой смысл встречаться с тем, кто не хочет того же, что и вы?

Вы можете быть собой рядом с ним

Открытость, откровенность, прозрачность и отсутствие цензуры дают партнерам возможность понять, подходят ли они друг другу. В отношениях нам не просто нужно иметь возможность показывать свои истинные чувства, нам придется демонстрировать партнеру свою уязвимость. Без этого не будет истинной близости.

Способность ослабить собственную бдительность, быть собой со своими неуверенностями, страхами, искренними суждениями, слабостями — пожалуй, самое важное в паре. Иначе вы словно ходите по яичной скорлупе и надеетесь, что она не сломается. Гораздо проще жить с уверенностью, что партнер не просто знает, но и принимает ваши недостатки или слабости.

Вы гордитесь вашими отношениями

Интересно, что когда у человека появляются отношения, которые по-настоящему делают его счастливым, в которых безопасно и надежно, в которых слышат и понимают, то ему хочется рассказать об этом всему миру. Не потому, что беспокоит мнение других, а потому что, когда мы счастливы, то хотим этим делиться.