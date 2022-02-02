Девушка провалилась в люк на глазах у ухажера

Пользовательница Reddit под ником miss_a_miss рассказала о конфузе, которым закончилось ее первое свидание с ухажером. После прекрасного вечера он пошел проводить ее, и в какой-то момент американка задумалась и провалилась в открытый люк прямо у него на глазах.

Фото: Pixabay Pixabay

По словам студентки, она познакомилась с молодым человеком на семинаре несколько месяцев назад. Сначала он был ей не интересен, но спустя некоторое время, которое они провели за перепиской, он ей понравился. В итоге она согласилась сходить с ним на свидание.

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Их встреча продолжалась около пяти часов. Они провели время, играя в боулинг и сходив на обед. Девушка призналась, что свидание ей очень понравилось и она наслаждалась каждой его минутой. Когда встреча подходила к концу, кавалер решил проводить свою даму.

«Вы когда-нибудь нервничали перед окончанием первого свидания? Вы просто не знаете, как попрощаться с ними, потому что вы не знаете, слишком ли рано для поцелуя, или вам следует обняться, или просто помахать друг другу и разойтись. В те моменты, пока мы шли, я ни на что не обращала внимания. Когда настало время прощаться, он говорил о том, как ему понравилось свидание и что он с нетерпением ждет встречи со мной снова. Я была так сосредоточена на нем, что не заметила, что рядом с нами был открытый люк», — рассказала она.

Она сделала шаг и провалилась вниз. Девушка не сразу поняла, что произошло, но подняла глаза и увидела испуганное лицо своего друга. Студентка смогла отделаться несколькими царапинами, грязью на одежде и легким испугом. Парень помог ей выбраться, после чего они разошлись по домам. Несмотря на инцидент, американка осталась очень довольна их времяпрепровождением и надеется, что он еще позовет ее на новое свидание.