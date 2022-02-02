Генич угодил в громкий скандал за шутку про Мейсона Гринвуда

Спортивный журналист Константин Генич подвергся критике за свои высказывания в эфире «Коммент. Лайв».
Так, футбольный комментатор затронул тему, связанную с форвардом «МЮ» Мейсоном Гринвудом, который избил и изнасиловал свою девушку.
Журналист сказал: «Она же [девушка Гринвуда] выложила еще аудио, где он [Гринвуд] принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну, кто из нас так не делал?»
Высказывание Генича вызвало бурю негодования в Сети. Он уже принес извинения за свои комментарии и призвал прекратить хамство, а также угрозы в свой адрес.