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13 часов назад

Генич угодил в громкий скандал за шутку про Мейсона Гринвуда

Спортивный журналист Константин Генич подвергся критике за свои высказывания в эфире «Коммент. Лайв».

Генич угодил в громкий скандал за шутку про Мейсона Гринвуда
Фото: Просто Про СпортПросто Про Спорт

Так, футбольный комментатор затронул тему, связанную с форвардом «МЮ» Мейсоном Гринвудом, который избил и изнасиловал свою девушку.

Журналист сказал: «Она же [девушка Гринвуда] выложила еще аудио, где он [Гринвуд] принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну, кто из нас так не делал?»

Высказывание Генича вызвало бурю негодования в Сети. Он уже принес извинения за свои комментарии и призвал прекратить хамство, а также угрозы в свой адрес.

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