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2 часа назад

Кардиолог призвала «сбавить обороты» в сексе после перенесенного коронавируса

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова заявила, что коронавирус часто поражает сердечно-сосудистую систему, поэтому после болезни следует «сбавить обороты» в сексе. Ее слова передает радио Sputnik.

Кардиолог призвала «сбавить обороты» в сексе после коронавируса
Фото: UnsplashUnsplash

Кардиолог отметила, что соблюдать осторожность придется около двух месяцев после перенесенного COVID-19 — в течение этого времени секс должен быть щадящим.

«При постковиде организм ослаблен. Даже минимальная физическая нагрузка дает сильное сердцебиение. Это отклонение самостоятельно проходит через месяц или два», — заявила она, добавив, что секс — это физическая нагрузка, которую нужно максимально адаптировать под свое состояние.

Хачирова подчеркнула, что смертельной опасности в занятиях сексом при постковиде нет, но призвала к осторожности, чтобы не получить инфаркт.

«Особенно важно следить за тем, чтобы не жгло и не давило в районе грудины. Как только что-то такое в груди ощутили, то надо сильно сбавить обороты. Это может означать, что есть критическая нехватка кислорода или питательных веществ для сердца», — заявила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» прокомментировал утверждение о том, что секс полезен для здоровья. Доктор согласился с этим, однако подчеркнул, что к процессу важно относиться серьезно. Мясников напомнил, что в истории были зафиксированы случаи, когда мужчины умирали во время полового акта.

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