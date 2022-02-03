6 сокровенных тем, которые не стоит обсуждать с мужчиной

Люди, которые интересуются психологией и личностным ростом, нередко попадают в одну коварную ловушку. Они прекрасно знают: отношения, которые сегодня принято называть «здоровыми», можно построить только на основе открытости, честности и близости. Если хочется тёплых, хороших, уважительных взаимоотношений, важно не допускать в них манипуляций, лжи, притворства. Это, в общем-то, так. Но руководствуясь благими намерениями, можно легко впасть в крайность.

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Открытость, честность и близость вовсе не подразумевают, что на своего партнёра вы будете регулярно вываливать всю правду-матку, какой бы неприглядной она ни была.

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Поэтому сегодня Colady расскажет вам о темах, которые не стоит обсуждать со своим мужниной.

Личные границы

Стремясь к честности, многие люди начинают путать честность с отсутствием личных границ. А это – одна из самых серьёзных ошибок при выстраивании отношений, особенно если отношения находятся в стадии становления.

Личные границы очерчивают то пространство, про которое можно сказать: «Это моё дело, и оно больше никого не касается». К этому пространству относятся, в частности, ваши прежние отношения, ваши чувства, ваш жизненный и психологический опыт.

Есть вещи, о которых новому партнёру говорить действительно не стоит. И как ни парадоксально, это только на благо пойдёт отношениям, создаст базу для взаимного понимания и уважения. А как иначе? Есть границы – будет и уважение. Нет границ – ничего хорошего не ждите.

Итак, какие же моменты лучше не озвучивать, а держать при себе?

1. Рефлексия по поводу ваших чувств и эмоций

Взрослые, зрелые люди умеют говорить и разрешают себе говорить о своих чувствах и эмоциях. Можно и нужно сообщать партнёру о том, как вы отреагировали на какие-то его слова, действия, поступки. Но испытывать эмоции и чувства – это одно, а метаться и рефлексировать по поводу своих чувств и эмоций – совсем другое.

Принято считать, что большинство женщин более эмоциональны, нежели мужчины. И более нестабильны в этом смысле. Кроме того, многие женщины осознают и упорядочивают свои эмоции, проговаривая их. Не всем мужчинам это нужно, близко и понятно.

Эмоции пройдут, чувства изменятся, а информация и выводы останутся – в том числе и в памяти мужчины. А закономерности общения таковы, что изменить сложившиеся установки в таком случае будет непросто.

Кроме того, в начале любовных отношений, как правило, находится место флирту, лёгкости и игре. Это важный элемент отношений и утяжелять его грузом рефлексии смысла нет.

2. Ваши идеи насчёт того, что и кому «должен» настоящий мужчина

У каждой женщины есть свои представления о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой. Есть и перечень минимальных требований – к внешнему виду, характеру, поступкам, даже конкретным действиям.

Например, женщина может думать, что мужчина должен открывать для неё дверь, должен проявлять такт или должен зарабатывать больше, чем она сама.

Классический стереотип, распространённый среди многих мужчин: меркантильная душа женщины постоянно заставляет её интересоваться тленным, бренным и материальным – где и кем работает мужчина, сколько получает, какую машину имеет (если вообще имеет) и каким жильём обеспечен (а он-то к 30-ти, 40-ка или 50-ти годам, несомненно, «должен» быть им обеспечен). Вот почему-то очень это женщинам важно! А хочется встретить немеркантильную, бескорыстную… Такую, которая понимает, что всё это не главное и ничего-то мужчина никому не должен.

Женщинам может показаться удивительным, что мужчин такой расклад не устраивает. Ведь это логично, когда ищешь самца, способного обеспечить стабильность и комфорт. Но логичным это представляется почему-то только женской логике. И будь женщина тысячу раз права и логична, мужчине знать об этих убеждениях совсем необязательно. И о том, что он не соответствует вашим представлениям об идеальном партнёре, мужчине тоже знать не нужно.

3. Ваши прошлые отношения

Мужчина, конечно, осознаёт, что он не первый в вашей жизни. Да и вы понимаете, что вы в его жизни тоже не первая. К определённому возрасту каждый приходит со своим багажом опыта и, как правило, готов принять багаж другого.

Но важно понимать, что большинство из нас готовы принять лишь факт существования этого багажа, но точно не его содержимое.

Представьте, что мужчина приходит в ваш дом с чемоданом и говорит о том, что в этом чемодане – вещи с рыбалки, включая улов, тину и мотыля. Ну, хорошо. Мужчине же нужно заниматься мужскими делами! Рыбалка – занятие вполне достойное. И пусть он возится с этим чемоданом и приводит вещи в порядок. Где-то там. Но вы ведь будете против, если он всё это вывалит на вашу постель? Знать, что в чемодане, и копаться в этом – ой какие разные вещи!

Так же и с прежними отношениями. Что-то рассказывать об этом, интимном, всё равно что ворошить грязное бельё.

4. Причины, по которым вы расстались с прежним партнёром, мужем

«Почему вы расстались? Что послужило причиной развода?» Эти вопросы нередко задают как мужчины, так и женщины. И совершенно напрасно. Словами всех нюансов не передать. Да и ни к чему это делать. Даже если дело дойдёт до расставания, у вас всё равно будет как-то по-другому.

Информация, которую можно получить в ответ на такие вопросы, совершенно бесполезна для отношений. Однако она очень многое может рассказать о ваших границах. Если вы бывшего обсуждаете с новым партнёром, говорите о том, что касалось лишь вас двоих, то и к новому партнёру будете относиться так же. А он, вероятно, этого не захочет.

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Отношения касаются только вас двоих. Новый партнёр хочет быть уверен в том, что то сокровенное и интимное, что есть между вами, останется лишь между вами, и что вы не будете вытаскивать интимные подробности своей жизни на всеобщее обозрение.

5. Планы на отдалённое будущее

Важное качество взрослого, зрелого человека – жить настоящим, быть здесь и сейчас. Естественно, это не исключает необходимости планирования или целеполагания! Однако планы и цели должны иметь под собой какие-то основания, иначе они превращаются в пустые мечты. Отношения – это та территория, где планировать очень сложно, да и не нужно.

Цель может быть очень обобщённой: например, «хочу создать тёплые, доверительные отношения, крепкий, надёжный союз, и готова вкладываться в это». Но когда женщина начинает грузить мужчину тем, в какой цвет она покрасит стены будущей детской, сколько детей у них будет или в каком ресторане и с каким меню она хотела бы отпраздновать 10-ю годовщину свадьбы (которой ещё и не было), это вызывает только одно желание: держаться подальше.

На подсознательном уровне подобное «планирование» может включить у мужчины защитные механизмы, актуализировать страхи и скорее ослабит отношения, чем укрепит их.

6. Ваше негативное отношение к его родителям, друзьям, детям

Когда в жизнь женщины приходит мужчина, вместе с ним приходит и его окружение. То самое, которое было выбрано им, причём задолго до того, как он определился с избранницей. Не факт, что вы сможете принять близких своего партнёра. В общем-то, этого и не требуется. Достаточно проявить уважение к его выбору.

Если вам не нравится ближайшее окружение мужчины, лучше установить дистанцию и границы, определить, что родители, друзья, дети – это одна часть жизни мужчины, а вы – другая часть. Этим разным частям нет необходимости пересекаться часто и контактировать плотно.

Что ответить мужчине, если он сам поднимает эти темы?

Эти темы лучше всего с мужчиной не обсуждать, даже если инициатива будет исходить от него самого.

Большая ошибка неуверенных в себе людей заключается в том, что они начинают юлить и увёртываться, когда подобные темы поднимаются. Прямо ответить «неудобно», честно отвечать не хочется, промолчать – будет выглядеть странно. И начинаются увёртки, увиливания, намёки, тактичные полуответы, деликатные отговорки… В общем, психологические игры и манипуляции. Плохой фундамент для новых отношений, особенно если вы хотите построить их на доверии, как два взрослых, психологически зрелых человека.

Самым грамотным и корректным вариантом в такой ситуации будет спокойный, эмоционально нейтральный прямой ответ с отказом обсуждать затронутую тему.

Например, так:

«Мне бы не хотелось обсуждать с тобой моего бывшего мужа и причины нашего развода. Это наша с ним история, и она больше никого не касается». «Да, ты прав, в последнее время у меня настоящие эмоциональные качели! Мне нужно самой с этим разобраться и тогда я обязательно с тобой поделюсь». «Я не вижу смысла говорить о том, какой типаж мужчин меня привлекает. Речь ведь идёт о нас с тобой, а не об абстрактных вкусах и предпочтениях. Хочешь, я расскажу, что меня привлекло в тебе в нашу первую встречу?» «Я не люблю так далеко загадывать. Давай лучше обсудим, как мы проведём эти выходные. У тебя уже есть идеи?»

Ответ не должен быть обязательно положительным! Он просто должен быть: есть вопрос, должен быть и ответ. Отказ что-то обсуждать – ответ вполне достойный и, главное, честный. Он позволит вам проявить избирательную откровенность и при этом уверенно защитить свои личные границы.