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3 часа назад

«Это не любовь»: 10 вещей в отношениях, которые нельзя терпеть

Отношения в паре – непростая штука: практически все союзы сталкиваются с серьёзными испытаниями на прочность, переживают кризисы и сложности.

10 вещей в отношениях, которые нельзя терпеть
Фото: @tanja.tank@tanja.tank

Как правило, умение проявлять терпение, понимание и сочувствие помогают преодолеть все препятствия и сгладить острые углы. Однако есть вещи, которые нельзя терпеть в отношениях ни при каких обстоятельствах.

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Вместе с Colady изучаем, чего нельзя терпеть в отношениях с партнёром.

1. Измены

Удивительно, но сталкиваясь с изменой, многие женщины сразу же пытаются оправдать поступок партнёра, придумывая всевозможные отговорки:
  • я сама виновата;
  • все мужчины полигамны;
  • он не хотел;
  • оно само получилось и т.д.

В таких случаях нужно помнить об одной простой истине: мы люди, а не животные, мы должны осознавать свои действия, контролировать свои поступки и отвечать за них.

Никакие слабости, инстинкты и полигамия не оправдывают измену. Человек проявил неуважение к вам и вашему союзу, нужно принять это как факт.

2. Абьюз

Абьюз, то есть насилие в любой форме – физическое или психическое – однозначный повод для разрыва отношений.

К сожалению, многие женщины до сих пор пытаются найти оправдание подобным поступкам:
  • «Он исправится»;
  • «Он больше не будет»;
  • «Я сама виновата».

Никогда не оправдывайте тирана и абьюзера: такой человек никогда не изменится, а окружающие не виноваты в его тиранических наклонностях.

3. Гендерная диктатура

Как ни странно, гендерная диктатура – абсолютное и бескомпромиссное подчинение мужчине – у нас в обществе не только не осуждается, но и воспринимается как норма. Мол, «настоящий мужик» должен командовать, а женщина – слушаться.

Трудно сказать, почему до сих пор процветают архаичные стереотипы, но одно мы знаем точно: в современном обществе подобная гендерная иерархия неприемлема.

Человек, командующий всеми в доме «на том простом основании, что он – мужчина» на самом деле демонстрирует качества тирана и нарцисса, а не настоящего мужчины.

4. Потребительское отношение

Он с удовольствием наяривает приготовленный вами борщ, но потом не удосуживается даже сказать банальное «спасибо», берёт свежевыглаженные вами вещи и даже не думает поблагодарить, набирает множество покупок и не берёт ни одного пакета в руки, а по вечерам возлежит на диване, пока вы готовите, стираете, убираете.

Поздравляем, вы столкнулись с классическим примером потребительского отношения, когда вместо любви фигурирует паразитизм. Причём называться это может как угодно:
  • «женские обязанности»;
  • «тебе же несложно»;
  • «я устал на работе» и т.д.

Не важно, как ваш партнёр оправдывает своё поведение, смысл от этого не меняется.

5. Неумение идти на компромисс

Порой он напоминает капризного ребёнка и начинает обижаться, топать ногами, хлопать дверьми едва что-то идёт не так, как ему хотелось бы, а о каких-либо уступках он вообще не слышал: только так, как надо ему и точка!

Да, в самом начале отношений это может показаться мелочью, но если вы планируете строить с этим человеком семью, то есть над чем подумать: семейная жизнь – это всегда компромиссы и взаимные уступки.

Вы готовы жить годами по чужим правилам, подстраиваясь под чьи-то желания и капризы?

6. Обесценивание

Всё, что вы делаете, ваш партнёр считает ерундой, незначительной мелочью, не заслуживающей внимания и похвалы. Он с пренебрежением отзывается о вашей работе, критикует ваше хобби, ни во что не ставит ваш труд и достижения.

@tanja.tank

Узнали в этом описании своего бойфренда или мужа? Задумайтесь о расставании: такой человек не только не ценит ваши труды, но и не уважает вас как личность.

7. Недоверие

Вы вроде бы ничего плохого не сделали, но его регулярные допросы, проверки и недоверчивые взгляды заставляют вас постоянно чувствовать себя виноватой, отчитываться и оправдываться.

Давайте посмотрим правде в глаза: нормальные, здоровые отношения всегда подразумевают доверие к партнёру. Если его нет, то едва ли можно говорить о любви.

8. Шантаж

Продуктивному диалогу он предпочитает куда более простую (и эффективную, как ему кажется) форму разговора – шантаж.

Причём использоваться этот приём может как в простых бытовых ситуациях («Если ты приготовишь рис, я не буду ужинать вообще!»), так и в более масштабных («Если ты не похудеешь, я с тобой разведусь!»).

Не поддавайтесь на подобные провокации, а ещё лучше разрывайте отношения с таким человеком, ведь шантажист – это тот же моральный абьюзер.

9. Тотальный контроль

Ещё одна форма абьюза – тотальный контроль. Причём нередко его преподносят под соусом некой заботы и проявления «любви»: мол, я твой муж и должен знать, что ты делаешь в данную минуту, на что тратишь копеечку и с кем общаешься.

Начинаться всё может с, казалось бы, безобидных вопросов «Где была, почему не ответила на звонок», а затем перерасти в удушающий тотальный контроль с изоляцией от друзей, знакомых и запретом на любую самостоятельность.

10. Привычка стыдиться вас

Он уверяет, что любит вас, но упорно не знакомит с друзьями и родственниками, не вводит в свой круг, просит не приезжать к нему в офис, запрещает публиковать совместные фотографии, одним словом, прячет от всего мира.

Если ваш партнёр не женат, то такое поведение говорит лишь об одном: он вас стыдится. Можно, конечно, начать выискивать причины и обвинить себя в некрасивости/глупости/недостойности.

Но давайте включим здравый смысл: что же это за любовь, когда партнёр стыдится своей девушки? Дело не в вас, а в его отношении к вам.

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