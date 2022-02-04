Как вести себя во время интима, чтобы не спугнуть мужчину

Некоторым представительницам сильного пола знакома ситуация, когда они потратили уйму времени на готовку, а в результате лишь получили комментарии, что якобы ужин не удался. От таких слов становится больно на душе. Так и мужчину можно серьезно ранить, если хотя бы намекнуть на его несовершенство в постели.

Психолог и сексолог Инна Паустовская советует придерживаться нескольких рекомендаций тем, кто не хочет, чтобы интим стал последним.

«Первая ошибка — критика. Если женщина будет критиковать мужчину, говорить о том, какой он неловкий, неумелый, о том, что у него недостаточная эрекция, недостаточный размер члена. Любая критика может быть воспринята мужчиной очень болезненно. Каждый мужчина, естественно, хочет выглядеть мачо в глазах женщины», — предупредила она.

Представители сильного пола боятся неудач в сексуальных делах. Значит, для начала следует найти правильный подход, а только затем аккуратно указывать на то, что вам не нравится, иначе дама рискует потерять кавалера.

А вот если девушка решила, что продолжения с ухажером не хочет, специалист рекомендовала создать курьезные ситуации. Например, пошутить в самый неподходящий момент. При удачном исполнении коварного плана даже тело партнера не будет настроено на интим.