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47 минут назад

Как вести себя во время интима, чтобы не спугнуть мужчину

Некоторым представительницам сильного пола знакома ситуация, когда они потратили уйму времени на готовку, а в результате лишь получили комментарии, что якобы ужин не удался. От таких слов становится больно на душе. Так и мужчину можно серьезно ранить, если хотя бы намекнуть на его несовершенство в постели.

Как вести себя во время интима, чтобы не спугнуть мужчину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Психолог и сексолог Инна Паустовская советует придерживаться нескольких рекомендаций тем, кто не хочет, чтобы интим стал последним.

«Первая ошибка — критика. Если женщина будет критиковать мужчину, говорить о том, какой он неловкий, неумелый, о том, что у него недостаточная эрекция, недостаточный размер члена. Любая критика может быть воспринята мужчиной очень болезненно. Каждый мужчина, естественно, хочет выглядеть мачо в глазах женщины», — предупредила она.

Представители сильного пола боятся неудач в сексуальных делах. Значит, для начала следует найти правильный подход, а только затем аккуратно указывать на то, что вам не нравится, иначе дама рискует потерять кавалера.

А вот если девушка решила, что продолжения с ухажером не хочет, специалист рекомендовала создать курьезные ситуации. Например, пошутить в самый неподходящий момент. При удачном исполнении коварного плана даже тело партнера не будет настроено на интим.

«Такие курьезные ситуации могут повлечь за собой так называемое в психологии якорение, когда происходит некая связка ассоциативная "женщина-сексуальность" или же, наоборот, "женщина — отсутствие сексуальности". Женщина может быть прекрасна, она может быть привлекательна, но вот эта эмоциональная связка может стать критичной в отношениях с мужчиной», — заключила Инна Паустовская в беседе с «Пятым каналом».

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