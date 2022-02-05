Летевшую с Кипра россиянку забрали в полицию после скандала из-за маски на борту

Пассажирку рейса из Ларнаки в Москву забрали в полицию после скандала с бортпроводницей из-за маски. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". Сообщается, что женщина отказывалась надевать маску на борту воздушного судна, поэтому к ней подошла стюардесса и попросила выполнить требования авиаперевозчика. Один из пассажиров рассказал, что на просьбу надеть маску женщина начала ругаться, устроила истерику и нецензурно выражалась в адрес бортпроводницы. После приземления в московском аэропорте женщину встретила полиция. 18 января Анастасия Волочкова вступила в конфликт с бортпроводниками рейса Мальдивы-Москва из-за отказа надеть защитную маску. На балерину составили два протокола — за отсутствие маски и мелкое хулиганство (оскорбление полицейских). Директор Волочковой Светлана Герасимова рассказала "Газете.Ru", что танцовщица не летает трезвой из-за аэрофобии. Летевшая в одном самолете с артисткой пассажирка утверждает, что та сама спровоцировала скандал со стюардом. Ранее сообщалось, что Минтранс определил перечень спецсредств для сдерживания дебоширов на борту авиалайнера и порядок их использования. Проекту постановления еще предстоит пройти общественное обсуждение. Закон о применении специальных средств экипажем воздушного судна был принят в декабре. По словам некоторых бортпроводников, "пока над ним все смеются".