Чем опасно воздержание от секса

Секс является физической потребностью организма, игнорируя которую можно столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Кроме того, если снижение либидо наблюдается в молодые годы, то пациенту необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

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Также для организма опасно длительное воздержание. При этом у человека могут возникнуть не только психологические, но и физические проблемы. К примеру, застой семенной жидкости у мужчин может спровоцировать осложнения в работе мочеполовой системы, передает LIVE24.