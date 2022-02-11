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21 минуту назад

Длительное воздержание от секса может спровоцировать психологические и физические проблемы

Слово и Дело

Секс является физической потребностью организма, игнорируя которую можно столкнуться с рядом проблем со здоровьем. Кроме того, если снижение либидо наблюдается в молодые годы, то пациенту необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Чем опасно воздержание от секса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Также для организма опасно длительное воздержание. При этом у человека могут возникнуть не только психологические, но и физические проблемы. К примеру, застой семенной жидкости у мужчин может спровоцировать осложнения в работе мочеполовой системы, передает LIVE24.

Однако в некоторых случаях временный отказ от секса может пойти на пользу. В этот период человек может научиться лучше чувствовать свое тело и понять, какие стимулы приносят большее удовольствие.

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