Светит срок: юрист рассказала, за какой секс можно сесть

Для гармоничного существования в обществе, человеку необходимо хотя бы немного разбираться в праве. Понимать, как устроены законы, что позволено, а что нет. И что самое главное, куда обращаться, если их нарушили. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем законы, которые регулируют секс.

Дело в том, что интимные отношения — это опасная зона, так как незаданный вопрос про возраст или пьяный секс вполне может обернуться статьей за изнасилование. Да и само сексуализированное насилие не редкость, а с законами, защищающим жертв все сложно.

Разобраться с этим поможет Татьяна Белова — юристка, сотрудница Консорциума женских НПО. Это единственная в России организация, предоставляющая юридическое сопровождение для пострадавших от домашнего насилия.

Таймкод:

3.25 — Половая неприкосновенность и половая свобода

4.00 — Возраст согласия

7.15 — Ей 15, но это любовь

11.15 — Должны ли родители говорить о законах с детьми

17.58 — Как рвботает принцип активного согласия

22.30 — Почему с законами, защищающими жертв сексуализированного насилия все так плохо

27.30 — Изнасилование произошло. Что делать

31.14 — Алкогольное опьянение сыграет на руку насильнику или жертве

34.45 — Есть ли светлое будущее в законах РФ

40.35 — Надо ли сообщать партнёру о болезнях

43.23 — С какого возраста можно вступить в брак

45.40 — Беременна в 15, что делать

50.00 — Нюдсы, слитые в сеть, честь, достоинство и распространение порнографии

1.1.35 — Можно ли по закону быть геем в РФ

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий