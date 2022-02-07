Светит срок: юрист рассказала, за какой секс можно сесть

Для гармоничного существования в обществе, человеку необходимо хотя бы немного разбираться в праве. Понимать, как устроены законы, что позволено, а что нет. И что самое главное, куда обращаться, если их нарушили. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем законы, которые регулируют секс.
Дело в том, что интимные отношения — это опасная зона, так как незаданный вопрос про возраст или пьяный секс вполне может обернуться статьей за изнасилование. Да и само сексуализированное насилие не редкость, а с законами, защищающим жертв все сложно.
Разобраться с этим поможет Татьяна Белова — юристка, сотрудница Консорциума женских НПО. Это единственная в России организация, предоставляющая юридическое сопровождение для пострадавших от домашнего насилия.
Таймкод:
3.25 — Половая неприкосновенность и половая свобода
4.00 — Возраст согласия
7.15 — Ей 15, но это любовь
11.15 — Должны ли родители говорить о законах с детьми
17.58 — Как рвботает принцип активного согласия
22.30 — Почему с законами, защищающими жертв сексуализированного насилия все так плохо
27.30 — Изнасилование произошло. Что делать
31.14 — Алкогольное опьянение сыграет на руку насильнику или жертве
34.45 — Есть ли светлое будущее в законах РФ
40.35 — Надо ли сообщать партнёру о болезнях
43.23 — С какого возраста можно вступить в брак
45.40 — Беременна в 15, что делать
50.00 — Нюдсы, слитые в сеть, честь, достоинство и распространение порнографии
1.1.35 — Можно ли по закону быть геем в РФ
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова