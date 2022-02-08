Мужчина спрятал туфли возлюбленной и подвергся критике

Мужчина, комплексующий по поводу своего роста, спрятал принадлежащие его возлюбленной туфли на каблуке, чтобы она не казалась выше него. Своей историей он поделился с пользователями на сайте Reddit и подвергся критике.

Автор поста рассказал, что его рост 167 сантиметров, и он себя из-за этого ненавидит. Мужчина пробовал справиться с этим комплексом, но пока ничего не получилось. Полгода назад он познакомился с девушкой, которая сразу же понравилась его родственникам. Недавно у его сестры была свадьба, и она пригласила брата вместе с его подругой.

Мужчина поинтересовался у возлюбленной, в какой обуви она пойдет на свадьбу. Он объяснил, что не хотел, чтобы девушка надевала каблуки, поскольку в таком случае она будет казаться в два раза выше него, и он будет выглядеть «как гном» на общей фотографии.

Выяснив, что девушка собирается надеть каблуки, мужчина спрятал их в день свадьбы, тем самым вынудив ее надеть сандалии, которые совсем не подходили к платью. Когда пара вернулась с праздника, автор поста вернул возлюбленной ее туфли. Когда она узнала, что обувь вовсе не потерялась, а ее партнер намерено спрятал туфли, она разозлилась и обвинила его в том, что выглядела нелепо в сандалиях.

Автор поста обратился к пользователям с просьбой оценить ситуацию и его поведение. Пользователи отметили, что дело не в росте, а в том, как мужчина обращается со своей избранницей, ведь внешность не определяет человека.

«Единственное, чего он не понимает, это то, что в итоге девушка бросит его не из-за роста, а из-за его поведения», — отметил один из комментаторов. Другой добавил: «Надеюсь, она уже ваша бывшая девушка, потому что она явно достойна лучшего отношения».