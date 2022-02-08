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3 часа назад

Ученые выявили связь между сексуальной зависимостью мужчины и «гормоном любви»

Passion.ru

Неофициальное название «гормон любви» принадлежит окситоцину, который увеличивает потребность в близких эмоциональных контактах. Он вырабатывается в результате активации сенсорных нервов, например, у женщин устанавливает связь с ребенком во время кормления или родов, а у мужчин повышается во время сексуальной активности.

Найдена связь между секс- зависимостью и «гормоном любви»
Фото: PixabayPixabay

В ходе одного из исследований, изучающих окситоцин, была проанализирована кровь 102 добровольцев. Из них 38 мужчин были здоровы, а 64 участника эксперимента страдали расстройством сексуального поведения. В результате ученые выяснили, что особенно высокие показали по уровню гормона любви наблюдаются у тех, кто зависим от половых отношений.

Как отмечает independent, в большинстве своем гиперсексуальность не вызывает серьезных проблем. Но в некоторых случаях может негативно повлиять на многие сферы жизни, будь-то личные отношения или профессиональная деятельность.

Согласно другому исследованию, доказана эффективность так называемой когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) для снижения уровня окситоцина, а также сексуальной зависимости. Об этом сообщил Андреас Чатциттофис из Медицинской школы Кипрского университета и Университета Умео, который обследовал 30 мужчин с расстройством.

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