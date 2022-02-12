Хуже розы в целлофане: россиянки о провальных свиданиях

"Пришла я с двумя подругами в кафе, а там он. Он меня увидел, метнулся куда-то за цветами, подошел к столу и подарил мне три огромные длинные красивые розы с шипами. Ну я, как порядочная, пригласила его к нам за стол. И тут мы сидим хохочем, и он вдруг ни с того ни с сего хватает этот букет и начинает бить меня им наотмашь по лицу. В кафе такая гробовая тишина наступила, все зависли на пару секунд, потом подлетели к нему, вырвали этот букет. Я помню что я расплакалась и мы ушли оттуда. Это были 1990-е".;