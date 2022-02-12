Хуже розы в целлофане: россиянки о провальных свиданиях

На популярных форумах в соцсетях иногда рассказывают то, о чем стыдно сказать даже самым близким. Так, россиянки обсудили самые провальные свидания. Истории просто поражают воображение. Самые интересные случаи — в подборке "Рамблера".
Оказывается, свидания у девушек не редко заканчиваются неприятным финансовым вопросом. Молодые люди якобы забывают кошельки и каждая девушка выходит из ситуации по-разному:
"Я когда-то познакомилась с парнем в соцсетях. Говорит, пошли пиво пить, мы пошли, он выпил 11 кружек, заказал на стол креветки, всякие снеки, еды полный стол, и когда мы собрались уходить, он мне сказал, извини, но у меня денег нет совсем - заплати. Слава Богу, у меня были на тот момент, последнее отдала, еле на проезд наскребла...так он мне после этого писал, говорит, не хочешь пойти пива попить";
"Он заказал пиццу, роллы, вино себе, мне кофе. Я ничего не ела, ждала, когда он поест и я свалю. Приходит официант, приносит счёт. У этого глаза из орбит, такой по карманам: ооооой, ты представляешь, я деньги забыл! Ну как же так? У тебя, случайно нет? Я потом отдам вместе с твоим подарком. Я: есть, только я в банкомат сгоняю сниму. Он довольный: давай. Я на лыжи и бегом оттуда мимо банкомата, укатила...";
"Сбежал со свидания в ресторане, наел, напил и оставил меня расплачиваться по счету:) а я пила просто чай".
Некоторые молодые люди вели себя так, что женщины годами вспоминают свои злосчастные свидания:
"Звонил маме и снимал меня, чтоб она оценила. Естественно подарил розу в целлофане) А в конце встречи сказал, что ты маме понравилась, будем жить у нас дома. Родишь мне детей и не будешь работать, а ухаживать за домой и детьми (за мамой с папой тоже). Работать нельзя. Он будет работать, мама сказала. Но я не должна перечить никому...";
"Пришла я с двумя подругами в кафе, а там он. Он меня увидел, метнулся куда-то за цветами, подошел к столу и подарил мне три огромные длинные красивые розы с шипами. Ну я, как порядочная, пригласила его к нам за стол. И тут мы сидим хохочем, и он вдруг ни с того ни с сего хватает этот букет и начинает бить меня им наотмашь по лицу. В кафе такая гробовая тишина наступила, все зависли на пару секунд, потом подлетели к нему, вырвали этот букет. Я помню что я расплакалась и мы ушли оттуда. Это были 1990-е".;
"На первом (и последнем) свидании парень ковырялся мне в пупке на сеансе в кино. Я так испугалась от неожиданности, побоялась пошевелиться, там пирсинг была модный тогда, с висюльками, думаю выдернет еще! На вопрос, что он делает? Он томно пропыхтел на ухо, что его возбуждает пирсинг...".
Иногда свидание оказывалось совсем не таким, каким себе его представляла женщина:
"Пригласил на свидание, говорит, мол, приезжай к ресторану такому-то. А заведение пафосное, я там не была. Намарафетилась, красавица-принцесса. Приезжаю, он возле дверей встречает и мы идем за угол, поднимаемся на второй этаж здания в офис. Он клацает на чайник и спрашивает: «Кофе будешь?»...".
Иногда, казалось бы неплохое свидание, разрушала одна случайная реплика:
"Парень, который два года в институте за мной хвостом ходил, все-таки после выпускного решился пригласить меня на свидание. Было нормально, в конце он даже решился меня приобнять. И тут он говорит: «Моя мама была бы сейчас счастлива!»...";
"На свидании он мне при заказе вторых роллов сказал: «Имей совесть, я с бабушкой живу!»...";
"«Ну, давай, рассказывай что-то, а то мне скучно», — сказал мне парень и полностью убил мою симпатию к нему;
"Мне на первом свидании сказал, что чистит зубы 3 раза в неделю, потому что боится стереть эмаль...".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.