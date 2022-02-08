Посол РФ во Франции: России не нужно новое «окно в Европу»

Москва не хочет заново прорубать «окно в Европу», но достучаться до западных партнеров очень сложно. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Очень сложно сегодня достучаться до наших западных партнеров. Проще достучаться до общественного мнения», — сказал Мешков в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что создается впечатление, что сломанную тридцать лет назад Берлинскую стену возвели заново. «Очень не хочется использовать перфоратор, чтобы пробить заново окно в Европу», — подчеркнул он. По мнению посла, одна из основных особенностей современной дипломатии — уметь не только слушать, но и слышать партнера.