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1 час назад

«Пошутила»: Тарасов опроверг четвертую беременность жены

WomanHit.ru

«Пошутила»: Тарасов опроверг четвертую беременность жены
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Футболист объяснил, что Анастасия Костенко хранит старые тесты

Дмитрий Тарасов чуть ранее удивил подписчиков, выложив часть переписки с женой, моделью Анастасией Костенко. В ней девушка прислала мужу два положительных теста на беременность. Естественно, подписчики тут же решили, что таким образом футболист решил объявить о том, что снова станет отцом. Однако сейчас Тарасов опроверг новости об интересном положении Костенко. Как выяснилось, Настя просто убиралась и нашла старые тесты. «Она пошутила. У нее такой юмор. Так что, ребята, спокойно! Всему свое время», — заключил Тарасов. Напомним, что у супругов уже есть трое общих детей — две дочери Милана и Ева, а также наследник Алексей. Мальчика Костенко родила совсем недавно — 29 октября прошлого года.

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