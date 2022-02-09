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4 часа назад

Коллега по "Орлу и решке" вдохновила Ивлееву на отказ от алкоголя

Газета.Ru

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в Stories своего Instagram призналась, что на месяц откажется от алкоголя. На это ее вдохновила коллега - ведущая шоу "Орел и решка" Юлия Коваль. По словам Ивлеевой, Коваль не будет пить до 1 июня. "Пример заразительный. И я решила попробовать позаниматься такой ерундой тоже", — сказала Ивлеева. Ивлеева планирует хранить трезвость 8 марта - дня ее рождения, когда ей исполнится 30 лет. "А что вы хотели, какие еще челленджи могут быть в 30 лет?" — посмеялась телеведущая, пригласив поклонников присоединиться к ней в этом вызове. В конце января Анастасия Ивлеева, отдыхавшая в Мексике, рассказала о заражении коронавирусом ."Я заболела, прикиньте. Прикол в том, что у меня есть прививка, и никак меня это не спасло. А у моей подруги две прививки, и знаете что? Она тоже болеет", — рассказывала Ивлеева. Ивлеева ранее уже болела коронавирусом: в тот раз она ушла на самоизоляцию и вернулась к работе только после отрицательного ПЦР-теста на COVID.

Коллега вдохновила Ивлееву на отказ от алкоголя
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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