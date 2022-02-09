Как восстановить либидо после болезни COVID-19

После коронавируса люди получают меньше удовольствия от интимной близости и реже занимаются любовью. Как восстановить пострадавшее либидо, в эфире «МИР 24» рассказала сексолог, психолог Ольга Савская.

– Почему коронавирус бьет по либидо?

Ольга Савская: Коронавирус в первую очередь бьет по нервной системе и по мозгу. Период реабилитации после ковида может занимать от месяца до года и даже более. При постковидном синдроме люди страдают различными расстройствами, связанным с психикой и соматическим состоянием.

Либидо, сексуальное желание, активно тогда, когда человек не думает о том, как ему восстановиться. Коронавирус влияет на психику, а либидо зависит от психо-эмоционального компонента, от того, как человек себя чувствует, какие у него эмоции, поэтому либидо снижается.

К тому же проблемы с психикой влияют на коммуникацию с партнером. Появляется раздражительность, беспокойство, тревога, напряжение, хронический стресс. Из-за коронавируса вскрываются и травмы, которые были ранее. Возможно, они еще долго спали бы, но из-за коронавируса они всплывают. Снижается самооценка, мужчины и женщины испытывают дискомфорт. Это, естественно, влияет на сексуальную жизнь.