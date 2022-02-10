Приметы, выдающие первоклассного любовника еще до интима

Есть неочевидные подсказки, которые могут с головой выдать то, каков мужчина в постели, еще до того, как вы приступили к делу.

Издание WomanHit перечислило 4 такие приметы. Первая — он все делает с расстановкой. Суетливые и истеричные мужчины редко преуспевают в постели, а рассудительный партнер всегда готов притормозить и выслушать вас — в том числе когда дошло до интима. С ним вы можете рассчитывать на длительную близость без особой спешки.

Еще одно: он любит говорить о сексе. Использует тот лексикон, который подходит вам обоим, и не переходит к откровенным пошлостям. Ненавязчивый разговор о предпочтениях партнерши показывает: этому первоклассному любовнику очень интересно, как же доставить вам удовольствие.

Третье: он любит прикасаться к вам. Изучая вас физически уже сейчас и чутко следя за реакциями, он обещает вам сладкую прелюдию. Если прикосновения ему неприятны, близость может случиться без эмоционального контакта, поскольку и в постели такой партнер сделает все быстро, на ласки можно даже не рассчитывать.

И, наконец, он умеет шутить. Его юмор говорит о его интеллекте и умении чувствовать настроение собеседника. Такой подход важен и во время любовных игр. А если он обижается на ваши безобидные шутки, можно предсказать и то, что в постели он будет воспринимать как обиду любую вашу просьбу немного скорректировать курс его «корабля».