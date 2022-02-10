Каких мужчин россиянки считают самыми привлекательными

Москвичи и жители Санкт-Петербурга оказались самыми завидными женихами для большинства россиянок. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса "Работа.ру".

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31% респонденток отметили Москву, а 23% — Санкт-Петербург как наиболее привлекательные города для поиска второй половины.

При этом 45% опрошенных уверены, что достойную пару можно найти в абсолютно любом городе.

Сочинцев выбрали 9% опрошенных, Ялту - еще 5%, а Краснодар - 4% участниц опроса.

Выяснилось также, что "78% опрошенных женщин рассказали, что не готовы к переезду ради поиска вторых половинок".

В опросе приняло участие четыре тысячи женщин.