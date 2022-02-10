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1 час назад

Топ-10 причин женских комплексов, на которые мужчины даже не обращают внимания

Passion.ru

Практически каждая женщина находит в своей внешности изъяны и начинает зацикливаться на этих якобы несовершенных частях тела. Затем появляются комплексы и неуверенность в себе, что мешает общению с мужчинами. Однако важно понимать, что в большинстве своем представители сильного пола вовсе не обращают внимания на подобные «нюансы».

Женские комплексы, на которые мужчины не обращают внимания
Фото: Passion.ruPassion.ru

Самый большой повод для недовольства своей внешностью считается лишний вес. При чем даже, если показатели девушки находятся в норме по расчету индекса массы тела, они могут переживать по поводу излишков жира в определенных местах, например, в области бедер, живота и прочее. Но мужчинам нравятся совершенно разные типажи: одни обожают женщин с формами, других привлекает худощавость, а для третьих влечение не зависит от цифры на весах. То же самое касается и размера груди.

Мужчины также не обращают внимания, плоский ли живот и есть ли на нем кубики. Отказываться от встреч в связи с этим они явно не станут, как и из-за больших ягодиц, которые особенно привлекают некоторых ухажеров.

Кроме того, возлюбленного возбуждает ваше тело в целом, потому он не станет концентрироваться на мелочах вроде растяжек, целлюлита или морщин. А вот на счет волос на теле нельзя сказать однозначно, так как кого-то не смущает растительность, а кого-то отталкивает.

Не стоит переживать и из-за веснушек. Это изюминка и особенность дамы, которую точно не стоит прятать по слоем косметики. К тому же многие мужчины предпочитают естественность и отсутствующий или минимальный макияж, пишет Infoniac.

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