Женские комплексы, на которые мужчины не обращают внимания

Практически каждая женщина находит в своей внешности изъяны и начинает зацикливаться на этих якобы несовершенных частях тела. Затем появляются комплексы и неуверенность в себе, что мешает общению с мужчинами. Однако важно понимать, что в большинстве своем представители сильного пола вовсе не обращают внимания на подобные «нюансы».

Самый большой повод для недовольства своей внешностью считается лишний вес. При чем даже, если показатели девушки находятся в норме по расчету индекса массы тела, они могут переживать по поводу излишков жира в определенных местах, например, в области бедер, живота и прочее. Но мужчинам нравятся совершенно разные типажи: одни обожают женщин с формами, других привлекает худощавость, а для третьих влечение не зависит от цифры на весах. То же самое касается и размера груди.

Мужчины также не обращают внимания, плоский ли живот и есть ли на нем кубики. Отказываться от встреч в связи с этим они явно не станут, как и из-за больших ягодиц, которые особенно привлекают некоторых ухажеров.

Кроме того, возлюбленного возбуждает ваше тело в целом, потому он не станет концентрироваться на мелочах вроде растяжек, целлюлита или морщин. А вот на счет волос на теле нельзя сказать однозначно, так как кого-то не смущает растительность, а кого-то отталкивает.