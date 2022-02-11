Okko приступил к производству  реалити-шоу «Маша, давай!»

Okko, входящий в экосистему Сбера, приступил к производству эксклюзивного реалити-шоу про онлайн-дейтинг и поиск отношений под названием «Маша, давай!». География проекта затронет всю Россию: съемки пройдут в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и других городах.

Главной героиней проекта станет Маша Арзамасова – журналистка и автор одного из самых популярных русскоязычных блогов, посвященных отношениям и сексуальному образованию. Маша точно знает, какой мужчина устроил бы ее в качестве партнера для отношений. В рамках эксперимента она назначит по 3 встречи с разными мужчинами в городах, куда отправиться со съемочной группой. Ни один из них не будет знать о цели встречи, а съемочная группа будет следить за каждым из свиданий с помощью скрытых камер.

Видео дня

В современном мире гаджетов многие считают поиск отношений через приложения знакомств наиболее удобным и быстрым форматом. При этом возникают вопросы: как по анкете и фотографиям определить характер собеседника, как выбрать, с кем пойти на свидание и реально ли найти серьезные отношения онлайн.

Героиня реалити станет проводником в мир знакомств с неожиданными свиданиями и, возможно, отношениями. А с помощью этого эксперимента станет понятно, как работают дейтинговые приложения, как вести себя на первом свидании и как выбрать идеального партнера. Также Маше предстоит узнать, чем отличаются мужчины разных городов и какие неожиданные ситуации могут возникать при первой встрече.

Премьера реалити-шоу «Маша, давай!» состоится в Okko в апреле.

Цель этого проекта – показать неподдельные ситуации, возникающие в процессе поиска отношений. Зрителей шоу ждет погружение в мир русской Бриджит Джонс, уверенной и одновременно уязвимой, искренней и эмоциональной. Это своего рода видео дневник обычного человека, который в режиме реалити проживает разные этапы на пути к отношениям

Генеральный продюсер Okko

В этом шоу мы затронем большое количество волнующих вопросов: как оставаться собой в попытках построить отношения, как принимать себя и как принять отказ от того, кто тебе по-настоящему понравился. На своем примере я покажу, какие подводные камни ждут тех, кто ищет партнера для долгосрочных отношений. А что из этого выйдет на моем примере зрители узнают, посмотрев оригинальное шоу “Маша, давай!” на Okko

Маша Арзамасова