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1 час назад

Как отучить полигамного мужчину от измен

WMJ.ru

Мужчины с ярким темпераментом и высокими сексуальными потребностями и лидерскими способностями привлекают женщин — но в отношениях с ними могут возникнуть проблемы.

Как отучить полигамного мужчину от измен
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Темпераментный мужчина способен сохранить и свою огненную страсть, и способность к гармоничным отношениям, уверен врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он отмечает, что у «альфа-самцов» действительно могут быть повышенные потребности и способности именно в интимной сфере.

Этим мужчинам нужны женщины, похожие на них — настолько же нуждающиеся в интиме.

«Таким мужчинам очень важно выбирать себе супругу под стать, которая также обладает сильной половой конституцией и будет заинтересована в интимных отношениях как частых, так и разнообразных»,

— сказал специалист в беседе с «Пятым каналом».

Отучить от биологически обусловленной склонности к полигамности такого мужчину может жена, уверен Кульгавчук. Если она будет в игровой форме преображаться внешне и внутренне, она сможет с успехом реализовать как свои потребности, так и своего возлюбленного.

По словам сексолога, с такой спутницей мужчина может получить, по сути, своего рода небольшой гарем в лице одной женщины. Если подозрения и упреки сменить на эмоциональный, интеллектуальный и физический интерес к партнеру, это заметит любой альфа-самец.

Известно, что мужчины с высоким интеллектом больше склонны контролировать свое половое влечение — зная себя, они заранее предпринимают все, чтобы избежать соблазнов, если им есть ради кого их избегать.

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