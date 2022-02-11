Эти 5 упражнений помогут достичь экстаза в постели

«Тело создано для удовольствия», — считал Александр Лоуэн, известный американский психотерапевт и исследователь проблем сексуальности. Сложно с ним не согласиться. Но если ключевая цель тела — получать удовольствие, то почему многим это не удается? Отвечаем вместе с экспертом.

Анна Протасова, телесный терапевт, сексолог, блогер.

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Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся во взрослом возрасте, зарождаются еще в детстве и подростковом периоде. Например, ребенка могли застукать за исследованием гениталий и пристыдить. После чего он сделал вывод, что изучать свое тело и его возможности нельзя, и за это могут отругать или, в самых страшных случаях, — нанести увечья. Как результат — тазовый зажим. Неудачный первый сексуальный опыт или жизнь с партнером, который высмеивает ваше тело и предпочтения в постели, также ставят под удар зону таза. К этой области нужно относиться с особым вниманием, поскольку именно она отвечает за оргазм, а также умение наслаждаться жизнью и получать желаемое.

болезненные месячные;

гинекологические заболевания;

синдром «ватных ног»;

невозможность расслабиться и довериться окружающим;

смещается центр тяжести, и таз уходит сильно назад или, наоборот, неестественно подвёрнут под себя;

упадок сил и отсутствие мотивации. Помимо отсутствия оргазма, зажим в тазу имеет ряд неприятных проявлений:

Также некоторые часто спотыкаются на ровном месте. В этом нет ничего удивительного: зона таза самая обширная в теле, начинается в районе подвздошных костей и заканчивается стопами, и если в этой части есть зажим, то мы не можем твердо и уверенно стоять на земле, не чувствуем опору.

Любой физический зажим можно проработать и, тем самым, кардинально изменить качество жизни: таз начнет свободно двигаться, вы будете чувствовать опору, и каждое движение будет приносить вам удовольствие.

Существует две практики телесной терапии для снятия напряжения целой области тела. Первая — позволит расслабить таз и при регулярном выполнении поможет избавиться от зажима, вторая — направлена на развитие сексуальности и работу с оргазмом.

Практика снятия зажима

Нужно лечь на пол (на коврик или на ковер), поставить стопы и согнуть ноги в коленях. Дальше приподнимаем таз, создавая мышечное напряжение и начинаем легко бить тазом по полу, динамично опуская и поднимая ягодицы. Таз начинает пружинить: мы продолжаем наращивать амплитуду и подключаем громкое дыхание со звуком. Наша цель — почувствовать вибрацию и направить ее в область таза. Выполняем упражнение 5 минут.

Практика «Рефлекс оргазма»

Упражнение состоит из 5 стадий по 15 минут. Важно чувствовать себя комфортно при его выполнении: можно подложить под спину плед, разуться, включить расслабляющую музыку. На первых четырех стадиях нужно дышать через живот, уделяя внимание каждому вдоху и выдоху и концентрируясь на себе и своем теле.

1 Стадия

Исходное положение: лежа на спине, стопы подтянуты к тазу, ноги согнуты в коленях. Под стопы ставим кулаки и поднимаем таз вверх так, чтобы лобок был самой высокой точкой тела. Важно не опускать таз на пол и продолжать выталкивать его вверх. Вскоре появится вибрация в ногах из-за сильного напряжения (так и должно быть). Очень важно продержаться и не опускать таз в течение 15 минут.

2 Стадия

Убираем кулаки из-под пяток и раскидываем руки по сторонам, продолжая при этом держать таз поднятым. Позвольте себе проявиться по-настоящему! Сейчас можно все: кричать, плакать, ругаться, стучать руками по полу, петь песни. В процессе энергетические потоки будут активно двигаться по всему телу. Обычно в этот момент вибрации многократно усиливаются, но тело может быть настолько заблокировано, и дрожи почти не будет.

3 Стадия

Начинаем двигать тазом вверх и вниз, будто попеременно отталкиваясь и притягиваясь к земле. Качать тазом нужно настолько быстро, насколько возможно, но аккуратно — не ударяйтесь копчиком об пол. Здесь снова важно позволить себе быть собой и полностью отдаться танцу бедер и таза.

4 Стадия

Опускаем таз на пол и начинаем разводить и сводить колени с небольшой амплитудой. На этой стадии направляем внимание в промежность и отслеживаем реакции тела: может ощутимо трясти или совсем отсутствовать любая реакция. Лучше всего начинать упражнение без ожиданий.

5 Стадия

Финальная стадия посвящена расслаблению: вытягиваем ноги и отдыхаем, наблюдая за своим телом, чувствами и ощущениями. Можно заметить, как энергетические потоки циркулируют по всему телу.

От этой практики можно получить большое удовольствие, но самое приятное, что она открывает дорогу к еще одному наслаждению — оргазму. Это упражнение стоит делать хотя бы раз в неделю, чтобы сбросить накопившееся напряжение и легче проживать эмоции.