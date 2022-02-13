«Служебный роман»: что должно насторожить женщин в Новосельцеве

Клинический психолог и семейный психотерапевт Александра Коваленко разобрала характер главного героя советской комедии «Служебный роман». Психолог считает, что у Анатолия Новосельцева отсутствуют такие понятия, как субординация и личные границы. Он врет и считает себя выше Калугиной, злится, когда начальница не поддается на его манипуляции. Когда Людмила Прокофьевна отвергает его ухаживания, Новосельцев «психует», обзывается и ведет себя агрессивно. Полный разбор — в видео и сториз @alexandria.kovalenko.