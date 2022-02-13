Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
2 часа назад

«Служебный роман»: что должно насторожить женщин в Новосельцеве

Мира Маркина

Клинический психолог и семейный психотерапевт Александра Коваленко разобрала характер главного героя советской комедии «Служебный роман». Психолог считает, что у Анатолия Новосельцева отсутствуют такие понятия, как субординация и личные границы. Он врет и считает себя выше Калугиной, злится, когда начальница не поддается на его манипуляции. Когда Людмила Прокофьевна отвергает его ухаживания, Новосельцев «психует», обзывается и ведет себя агрессивно. Полный разбор — в видео и сториз @alexandria.kovalenko.

Подписчики Александры пишут, что давно отметили странное поведение персонажа.

«Всю жизнь ненавидела и не могла смотреть советские фильмы, теперь все проясняется»,

«Недавно с подругой обсуждала этот фильм, и прям удивительно, насколько прочно засела мысль, что это мило, что он просто стеснительный... Убедить невозможно, человек расстраивается до слез»,

«Я еще в детстве смотрела и думала — какой трэш»,

«Спасибо, психологический ликбез! По другому на многие вещи смотреть начинаешь», — комментируют пользователи.

Впрочем, есть и те, кто защищают советскую классику. Многие уверяют, что в поведении Новосельцева нет ничего странного.

«Честно, для разбора выбран неправильный момент. Здесь его заставляют к ней подкатить и он ведет себя так, как ему несвойственно. Он взволнован. Ну а в конце конечно да, дает выплеск своему волнению через агрессию»,

«Боже мой, все советские фильмы про психов. Как же их теперь смотреть?!»,

«Насчет стихов: Пастернак в Советском союзе был запрещен, считался врагом народа и распространялся только „из-под полы“, поэтому расчет на то, что Людмила Прокофьевна могла бы его и не знать, мог быть оправдан. А так все отлично»,

«Все равно мне нравится этот фильм, всегда с удовольствием смотрю его, хоть и наизусть знаю. А главное, он добрый. Но разбор крутой».

Ранее Александра Коваленко разобрала характеры и психотипы героинь советской мелодрамы «Москва слезам не верит».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители