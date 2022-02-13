«Служебный роман»: что должно насторожить женщин в Новосельцеве

Клинический психолог и семейный психотерапевт Александра Коваленко разобрала характер главного героя советской комедии «Служебный роман». Психолог считает, что у Анатолия Новосельцева отсутствуют такие понятия, как субординация и личные границы. Он врет и считает себя выше Калугиной, злится, когда начальница не поддается на его манипуляции. Когда Людмила Прокофьевна отвергает его ухаживания, Новосельцев «психует», обзывается и ведет себя агрессивно. Полный разбор — в видео и сториз @alexandria.kovalenko.
Подписчики Александры пишут, что давно отметили странное поведение персонажа.
«Всю жизнь ненавидела и не могла смотреть советские фильмы, теперь все проясняется»,
«Недавно с подругой обсуждала этот фильм, и прям удивительно, насколько прочно засела мысль, что это мило, что он просто стеснительный... Убедить невозможно, человек расстраивается до слез»,
«Я еще в детстве смотрела и думала — какой трэш»,
«Спасибо, психологический ликбез! По другому на многие вещи смотреть начинаешь», — комментируют пользователи.
Впрочем, есть и те, кто защищают советскую классику. Многие уверяют, что в поведении Новосельцева нет ничего странного.
«Честно, для разбора выбран неправильный момент. Здесь его заставляют к ней подкатить и он ведет себя так, как ему несвойственно. Он взволнован. Ну а в конце конечно да, дает выплеск своему волнению через агрессию»,
«Боже мой, все советские фильмы про психов. Как же их теперь смотреть?!»,
«Насчет стихов: Пастернак в Советском союзе был запрещен, считался врагом народа и распространялся только „из-под полы“, поэтому расчет на то, что Людмила Прокофьевна могла бы его и не знать, мог быть оправдан. А так все отлично»,
«Все равно мне нравится этот фильм, всегда с удовольствием смотрю его, хоть и наизусть знаю. А главное, он добрый. Но разбор крутой».
Ранее Александра Коваленко разобрала характеры и психотипы героинь советской мелодрамы «Москва слезам не верит».