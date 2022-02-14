«Если бы он умер, пришлось бы говорить с женой»: 12 историй плохого секса

В нашем воображении секс всегда прекрасен — для кого-то это сплошная романтика, для кого-то акт неугасающей страсти. Однако в реальности секс часто сопряжен с разным неурядицами.

Иногда мешают внутренние процессы — комплексы, страхи или банальная физиология, а иногда внешние, например, сержант полиции, который стучит в окно, или чего хуже — жена вашего любимого!

В новой серии подкаста "Активное согласие" 12 слушателей рассказали истории про свой самый плохой секс в жизни. Иногда это смешно, а иногда немного страшно. Прослушав их, вы узнаете, какие блюда ни за что нельзя смешивать перед оральным сексом, чем реально опасен коронавирус и как плохой секс может стать началом отличной дружбы.

Таймкод:

1.09 — История 1. Первый секс или слишком быстро

2.53 — История 2. Трахни меня, если сможешь

5.55 — История 3. «Я подумала, что он умер!»

8.03 — История 4. Опасная носочница или пикапер

15.35 — История 5. Добрый день, можно войти?

19.05 — История 5. Клуб абсолютно неудовлетворенных женщин

23.32 — История 6. Лесбиянка, берегись автомобиля!

27.38 — История 8. «Хотел послать оргазм, а послал паническую атаку»

32.54 — История 9. Последствия COVID-19 и чужой мужик

36.26 — История 10. Пельмени и обблёванный член

40.25 — История 11. Кровавая резня бензопилой

44.24 — История 12. Подрочил на ботфорты и человек хороший

В подкасте участвовали:

Даша Краснова и 12 слушателей подкаста

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий