«Если бы он умер, пришлось бы говорить с женой»: 12 историй плохого секса

В нашем воображении секс всегда прекрасен — для кого-то это сплошная романтика, для кого-то акт неугасающей страсти. Однако в реальности секс часто сопряжен с разным неурядицами.
Иногда мешают внутренние процессы — комплексы, страхи или банальная физиология, а иногда внешние, например, сержант полиции, который стучит в окно, или чего хуже — жена вашего любимого!
В новой серии подкаста "Активное согласие" 12 слушателей рассказали истории про свой самый плохой секс в жизни. Иногда это смешно, а иногда немного страшно. Прослушав их, вы узнаете, какие блюда ни за что нельзя смешивать перед оральным сексом, чем реально опасен коронавирус и как плохой секс может стать началом отличной дружбы.
Таймкод:
1.09 — История 1. Первый секс или слишком быстро
2.53 — История 2. Трахни меня, если сможешь
5.55 — История 3. «Я подумала, что он умер!»
8.03 — История 4. Опасная носочница или пикапер
15.35 — История 5. Добрый день, можно войти?
19.05 — История 5. Клуб абсолютно неудовлетворенных женщин
23.32 — История 6. Лесбиянка, берегись автомобиля!
27.38 — История 8. «Хотел послать оргазм, а послал паническую атаку»
32.54 — История 9. Последствия COVID-19 и чужой мужик
36.26 — История 10. Пельмени и обблёванный член
40.25 — История 11. Кровавая резня бензопилой
44.24 — История 12. Подрочил на ботфорты и человек хороший
В подкасте участвовали:
Даша Краснова и 12 слушателей подкаста
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова