Россияне оценили роль денег в романтических отношениях

Более 40 процентов россиян уверены, что деньги положительно сказываются на любви в паре, об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Около 11 процентов считают, что денежный вопрос портит отношения. При этом 42 процента уверены, что деньги только укрепляют любовь. Около 47 процентов считают, что денежный вопрос никак не влияет на отношения. Наиболее скептически оценивают влияние финансов на романтику в Воронеже и Иркутске, а высоко оценивают роль денег в Ростове-на-Дону.

Также четверть опрошенных россиян признались, что они ссорятся из-за нехватки денег со своей второй половиной или не могут договориться, на чем экономить и на что тратить. Около 66 процентов уверены, что вопрос трат в паре устроился сам собой, а сумели найти приемлемое для всех решение 32 процента, еще два процента не смогли договориться.

Как отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, люди в парах — первоклассные заемщики. Неженатые допускают просрочки на 20 процентов больше в кредитных картах и на 30 процентов больше в потребительских кредитах.

В исследовании отмечается, что в День всех влюбленных россияне не готовы тратить много. Большинство готовят своему партнеру подарок на сумму 1-3 тысячи рублей.