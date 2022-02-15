Названы вызывающие желание близости запахи

По словам эксперта, мужчин привлекают сладкие запахи, которые у них ассоциируются с домом. Это ароматы ландыша, розы, лаванды, цитрусовых, ванили и тыквенного пирога. Гандельман уточнил, что его заявление основывается на научных исследованиях, по результатам которых было выявлено, что, например, тыквенный пирог улучшает кровоток у мужчин.