4 способа избежать рутины в отношениях

Бывает так, что стабильность, к которой мы стремимся, на деле оказывается топким болотом, в котором гибнет вся романтика и нежность, а заодно и мечты о счастливом будущем. В отношениях появляется рутина, которая впоследствии становится причиной измен и прекращения отношений. Как избежать этого в своих отношениях и сделать их крепкими и счастливыми, разбираемся с экспертом.

Фото: Кадр из сериала «И просто так» Кадр из сериала «И просто так»

По достижении определенного возраста большинство женщин и мужчин приходят к осознанному желанию построить крепкую гармоничную семью, жить долго и счастливо. Безусловно, в такие моменты никто не задумывается о рутине, которая с течением времени неизбежно поселяется в каждой семье и становится неотъемлемой ее частью. Мы расскажем о нескольких способах избежать этого в отношениях.

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1. Выключите автопилот и включите осознанность

Один из лучших способов разрушить рутину — просто признать ее существование. Настоящие перемены начинаются тогда, когда вы отключаете автопилот и повышаете свою осознанность. Начните с составления списка своих привычек. Вместе со своим партнером запишите оба ваших распорядка дня — от приготовления завтрака до отхода ко сну, включите все. Затем сравните ваши порядки. Всегда ли вы вместе собираетесь на работу? Всегда ли ваш партнер готовит ужин? Всегда ли вы стираете или заправляете постель? А кто обычно выступает инициатором секса? Вы оба будете удивлены тем, как много ежедневных шаблонов, в которые вы бессознательно попали. Признание этих привычек — первый шаг к их разрушению и началу разнообразия.

2. Помечтайте немного и обсудите

Когда люди хотят вырваться из повседневной рутины, большинство мечтает о белых песчаных пляжах, холодной пина-коладе и отсутствии каких-либо дел. Но, увы, ваши обязанности здесь и от них не сбежать. Вместо того чтобы погружаться в недосягаемые мечты, будьте немного реалистичнее. Назовите три основных бытовых дела, которые вы хотели бы не делать? Обсудите их со своим партнером. Возможно, вы хотели бы, чтобы ваша половинка готовила ужин вместо вас. Или, может быть, ваш партнер хочет отдохнуть от стирки. Это также ваш шанс обсудить ваши интимные отношения. Если вы хотите, чтобы он был инициатором секса, скажите об этом! Общение здесь играет ключевую роль. Когда вы сможете открыто обсудить рутину, которая делает повседневную жизнь скучной для вас, тогда и сможете начать работать вместе, чтобы разнообразить ее.

3. Меняйте мелочи

Самое удивительное, что разнообразить повседневную рутину совсем не сложно — нет необходимости изобретать колесо. Все, что вам нужно сделать — это поменяться местами. Помните те домашние дела, от которых вы хотели бы отдохнуть? Составьте вместе с партнером план, чтобы поменяться ролями в этих рутинных делах. Когда вы меняетесь с партнером делами или обязанностями, даже один или два раза в неделю, каждый из вас получает то, что хочет. Вы получите передышку, которая вам необходима, и ваш партнер тоже. Это беспроигрышная стратегия для поддержания свежести в отношениях и домашней жизни.

4. Немного сумасшествия!

Бывает трудно полностью отказаться от рутины, поскольку она нас успокаивает. Но полный отказ от дел бодрит любые отношения. Время от времени вы просто должны давать себе волю. Выберите день, когда вы полностью посвятите себя друг другу. Никаких дел, никаких графиков, никаких поручений — просто проведите день без всяких планов. Устройте пикник в гостиной вместо того, чтобы есть за столом, или импровизированный завтрак в постели. День без рутины — один из лучших способов перезагрузить свою повседневную жизнь. Если вы чувствуете авантюрный настрой, то распространите его на спальню. Выйдите из своей зоны комфорта и инициируйте какой-нибудь эксперимент. Например, ролевые игры в постели.

Также несколько советов о том, как избежать рутины в отношениях, специально для WMJ.ru дала многодетная мама, психолог и основатель крупнейшей школы осознанности «Поток» Мария Самарина.

Мария Самарина Психолог и основатель крупнейшей школы осознанности «Поток»

Все так красиво начиналось…

Начало отношений не зря называют букетно-конфетным периодом. Да и первые годы совместной жизни порой бывают похожи на сказку. Когда радуют совместные походы в магазин за продуктами и приготовление еды, когда каждый старается избавить своего любимого человека от мытья посуды, выноса мусора и прочей «бытовухи», чувства бабочками порхают где-то в животе, а чувство эйфории не покидает ни на секунду. Все так красиво начиналось… Но куда же все делось?

Прошла любовь, завяли помидоры?

Прожив довольно долгий период в браке, могу смело заявить: любовь никуда не исчезает! Отношения в семье, как и оба партнера, со временем претерпевают определенные трансформации. Действительно, эйфория от каждого прожитого вместе дня постепенно исчезает, и на место ей приходят «серые будни», но так ли они плохи? Нет, они прекрасны! В постоянной каждодневной гонке, стремясь все успеть, ничего не упустить, мы забываем о главном: мы сами создаем каждый наш день! Мы сами творцы всего, что с нами происходит! Качество каждого дня, а в последующем и всей своей жизни определяем только мы, и оно сильно зависит от нашего отношения ко всему происходящему.

Страдать или радоваться — выбираете вы сами

Да, можно сесть и погрузиться в страдания, долго обдумывать, что и в какой момент пошло не так, кто виноват, и что делать… А можно жить иначе! Можно, и я бы сказала, нужно научиться жить в диалоге со своим супругом. Всегда можно решить, кто же будет мыть эту дурацкую грязную посуду, а можно обсудить возможность приобретения посудомойки. И нет проблем, понимаете, нет! Нынешнее время максимально комфортно для легкого и быстрого ведения хозяйства! Я не устану повторять: «Где внимание — там энергия. Где энергия — там действие. Где действие — там результат». Так сфокусируйтесь не на тяготах суровых будней, а научитесь подмечать маленькие каждодневные радости, начните их смаковать, и ваша жизнь заиграет другими красками! Любую прогулку с детьми, любой поход за продуктами всегда можно превратить в приятное незабываемое событие, было бы желание!