Как узнать об угасших чувствах мужчины

В совместной жизни с нашей второй половинкой периодически наступают тяжелые времена. Никто не застрахован от таких кризисных моментов, которые проверяют отношения на прочность. Их проходят только по-настоящему любящие пары. Определить, относитесь ли вы к таковым, позволят 8 признаков угасших чувств у мужчины.

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Обычно партнеры могут позволить себе намекнуть на недостатки своей возлюбленной, но делают это предельно осторожно и тактично. А те мужчины, которые перестали испытывать светлые чувства к женщине, могут критиковать внешность впрямую. При чем они позволяют себе делать замечания даже при посторонних. То же касается и случаев, когда ухажер избегает разговоров о будущем и всякого рода обещаний. Это означает, что в его преставлениях вас нет.

Зачастую мужчины невыносимые собственники. Если женщина ранее ощущала ревность со стороны возлюбленного, а затем такие чувства пропали, тоже можно предположить прошедшую любовь.

Представителям сильно пола в целом не свойственно первым проявлять нежность: одаривать поцелуями и объятиями свою супругу. Однако они постоянно отвечают на такие жесты взаимностью, исключение: когда дама не приятна или вызывает раздражение по поводу и без.

Явным признаком угасших чувств оказывается и избегание мужчиной совместного времяпрепровождения. Он задерживается на работе или часто ездит в командировки, уходит в гараж и прочее.