Что такое секс-калькулятор и зачем он нужен

Британская компания From Mars собрала все исследования о сексе и выпустила калькулятор Sexercise – с его помощью вы сможете посчитать, сколько калорий вы теряете во время занятий любовью. Рассказываем, как это сделать и зачем это нужно в материале «Рамблера».
Механизм подсчета потерянных калорий во время секса крайне прост – вам нужно выбрать из предложенного на сайте списка поз (всего их 12, создатели выбрали самые распространенные) нужные, а ниже указать количество минут, проведенных в них. Понимаем, что вряд ли кто-то следит, сколько по времени занимается любовью, но предлагаем ради эксперимента все-таки попробовать это сделать. Только перед этим опытом предупредите партнера о своей задумке, чтобы не шокировать его, когда будете засекать время на таймере.
Кстати, на онлайн-платформе сразу же указано, сколько килокалорий сжигается в разных позах за полчаса. Например, занимаясь сексом стоя (партнеры стоят лицом друг к другу, мужчина держит ногу девушки), можно сжечь 198 килокалорий за 30 минут. Еще одна энергозатратная поза — догги-стайл (женщина на четвереньках, мужчина на коленях сзади). Она позволяет потратить 182 килокалории за полчаса.