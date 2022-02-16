Что такое секс-калькулятор и зачем он нужен

Британская компания From Mars собрала все исследования о сексе и выпустила калькулятор Sexercise – с его помощью вы сможете посчитать, сколько калорий вы теряете во время занятий любовью. Рассказываем, как это сделать и зачем это нужно в материале «Рамблера».

Механизм подсчета потерянных калорий во время секса крайне прост – вам нужно выбрать из предложенного на сайте списка поз (всего их 12, создатели выбрали самые распространенные) нужные, а ниже указать количество минут, проведенных в них. Понимаем, что вряд ли кто-то следит, сколько по времени занимается любовью, но предлагаем ради эксперимента все-таки попробовать это сделать. Только перед этим опытом предупредите партнера о своей задумке, чтобы не шокировать его, когда будете засекать время на таймере.