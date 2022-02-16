Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Что такое секс-калькулятор и зачем он нужен

Рамблер

Британская компания From Mars собрала все исследования о сексе и выпустила калькулятор Sexercise – с его помощью вы сможете посчитать, сколько калорий вы теряете во время занятий любовью. Рассказываем, как это сделать и зачем это нужно в материале «Рамблера».

Что такое секс-калькулятор и зачем он нужен
Фото: РамблерРамблер

Механизм подсчета потерянных калорий во время секса крайне прост – вам нужно выбрать из предложенного на сайте списка поз (всего их 12, создатели выбрали самые распространенные) нужные, а ниже указать количество минут, проведенных в них. Понимаем, что вряд ли кто-то следит, сколько по времени занимается любовью, но предлагаем ради эксперимента все-таки попробовать это сделать. Только перед этим опытом предупредите партнера о своей задумке, чтобы не шокировать его, когда будете засекать время на таймере.

Кстати, на онлайн-платформе сразу же указано, сколько килокалорий сжигается в разных позах за полчаса. Например, занимаясь сексом стоя (партнеры стоят лицом друг к другу, мужчина держит ногу девушки), можно сжечь 198 килокалорий за 30 минут. Еще одна энергозатратная поза — догги-стайл (женщина на четвереньках, мужчина на коленях сзади). Она позволяет потратить 182 килокалории за полчаса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители