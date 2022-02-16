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3 часа назад

Плевки и жмотничество: 5 отвратительных мужских привычек

Даша Краснова

Мужчины обладают целым рядом отвратительных привычек, которые способны довести любую женщину. "Рамблер" расскажет про те из них, которые сильнее всего раздражают женщин.

Плевки и жмотничество: 5 отвратительных мужских привычек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Плевки

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Многие мужчины считают плевки на людях проявлением мужественности, так как женщины, ограниченные рамками, так не поступают. Раньше такое поведение было характеро для служащих в армии или отбывающих срок в местах заключения, но позже перекочеало и к обычным людям. К сожалению, подобная привычка отражает недостаток культуры.

"Сморкаться на улице на асфальт отвратитель. Один мужик, который хотел быть моим это постоянно делал, так я решила ему отказать, тоже мне принц нашелся".

Разбросанная одежда

Носки и прочие предметы мужского гардероба, разбросанные по всему дому, чаще всего выводят женщин из себя. До сих пор женщины выполняют большую часть работы по дому и чувствуют, что таким образом мужчины провляют неуважение.

"Мой кружки по всему дому оставляет, одежду не кладет в шкаф, носки понятное дело по всему дому. Уже и ругалась, и обижалась, ничего не помогает".

Жизнь онлайн

Еще проблема современных супружеских пар — зависимость от компьютера. Многие мужчины любят играть в компьютерные игры, тем самым справляются со стрессом, а времени на другие дела не остается.

"Он постоянно сидит в компе, работа — в компе и отдых там. Ни погулять, ни любовью заняться, ничего его не интересует. Думаю, даже если я другого приведу, он от компа не отлипнет. Недавно психанула, выкинула в окно приставку, грозился разводом".

Беспомощность

Мужчина может умирать от голода рядом с полным холодильником. Если женщина не нарезала хлеб или не дала вилку, муж смотрит на нее с обиженными глазами. Никакого равноправия и помощи в готовке, конечно же, нет. А на работу ходят оба.

"Иногда я думаю, что у него еду отбирали. Набрасывается как волчонок, при этом сам приготовить ничего не может, может только ныть. Я упахиваюсь, еще и его кормить, детский сад".

Жмотничество

Когда дело доходит до покупок, мужчины склонны экономить каждую копейку. А если у жены возникнет идея избавиться от старых и ненужных вещей мужа, они моментально становятся ему жизненно необходимыми.

"Как-то я работала на маркете, продавала всякие соусы и поняла, что все мужчины одинаковые жмоты. Им реально жалко тратить деньги, женщина все-таки не такие. Это проявляется во всем. У мужа тоже вот денег не допросишься, а если даст свои копейки, то чувствует себя героем. Стыд!"

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