Плевки и жмотничество: 5 отвратительных мужских привычек

Мужчины обладают целым рядом отвратительных привычек, которые способны довести любую женщину. "Рамблер" расскажет про те из них, которые сильнее всего раздражают женщин.

Плевки

Видео дня

Многие мужчины считают плевки на людях проявлением мужественности, так как женщины, ограниченные рамками, так не поступают. Раньше такое поведение было характеро для служащих в армии или отбывающих срок в местах заключения, но позже перекочеало и к обычным людям. К сожалению, подобная привычка отражает недостаток культуры.

"Сморкаться на улице на асфальт отвратитель. Один мужик, который хотел быть моим это постоянно делал, так я решила ему отказать, тоже мне принц нашелся".

Разбросанная одежда

Носки и прочие предметы мужского гардероба, разбросанные по всему дому, чаще всего выводят женщин из себя. До сих пор женщины выполняют большую часть работы по дому и чувствуют, что таким образом мужчины провляют неуважение.

"Мой кружки по всему дому оставляет, одежду не кладет в шкаф, носки понятное дело по всему дому. Уже и ругалась, и обижалась, ничего не помогает".

Жизнь онлайн

Еще проблема современных супружеских пар — зависимость от компьютера. Многие мужчины любят играть в компьютерные игры, тем самым справляются со стрессом, а времени на другие дела не остается.

"Он постоянно сидит в компе, работа — в компе и отдых там. Ни погулять, ни любовью заняться, ничего его не интересует. Думаю, даже если я другого приведу, он от компа не отлипнет. Недавно психанула, выкинула в окно приставку, грозился разводом".

Беспомощность

Мужчина может умирать от голода рядом с полным холодильником. Если женщина не нарезала хлеб или не дала вилку, муж смотрит на нее с обиженными глазами. Никакого равноправия и помощи в готовке, конечно же, нет. А на работу ходят оба.

"Иногда я думаю, что у него еду отбирали. Набрасывается как волчонок, при этом сам приготовить ничего не может, может только ныть. Я упахиваюсь, еще и его кормить, детский сад".

Жмотничество

Когда дело доходит до покупок, мужчины склонны экономить каждую копейку. А если у жены возникнет идея избавиться от старых и ненужных вещей мужа, они моментально становятся ему жизненно необходимыми.