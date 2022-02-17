Как справиться с чувством одиночества в отношениях

Бывает так, что чувство одиночества не покидает даже если рядом есть вторая половинка. В таких ситуациях очень важно не замыкаться в себе и понять, почему так происходит, и есть ли способ как-то на это повлиять. О том, как лучше всего это сделать рассказывает эксперт.

Фото: Кадр из фильма «Кроличья нора» Кадр из фильма «Кроличья нора»

Находясь в отношениях можно ничуть не меньше испытывать чувство одиночества, чем будучи одним. И это кажется странным, ведь вы же проводите много времени вместе. В такие моменты сложно заметить, что в эмоциональном плане вы одиноки. Возникает ощущение, что чего-то не хватает, нет радости, но в чём именно причина — понять не получается. О том, как справиться с чувством одиночества и вернуть радость от отношений, специально для WMJ.ru рассказала молодая R&B исполнительница, участница проекта «Голос Улиц», Margo Sarge.

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У всех в отношениях случаются сложные периоды, в которых вы можете чувствовать себя одиноко. Тут в первую очередь нужно задать себе главный вопрос — мне одиноко, потому что у меня проблема с партнером или у меня внутренняя проблема с собой?

Рассмотрим первый вариант

Существует два способа выхода из ситуации. Первый — это просто не твой человек. Признайся себе честно зачем тебе эти отношения и если ответ будет содержать только негативные установки, то выход кардинальный и простой — просто расстанься с ним. Если все же человек тебе дорог, но рядом с ним ты продолжаешь чувствовать холод и уныние то я бы рекомендовала в первую очередь поговорить с ним. Может у него проблемы на работе, в семье, финансовые, да что угодно может послужить причиной, чтобы человек замкнулся в себе и боялся вас оттолкнуть своей слабостью. Вам нужно показать, что вы рядом и вам можно доверять. Дать ему свое внимание и заботу и тогда человек доверится вам, расслабится и вы сможете спокойно поговорить и выяснить причины, которые вас беспокоят. Не будьте сухарем и не кидайтесь в обиды, мыслите трезво.

Второй вариант будет немного сложнее

Если вам одиноко во всех отношениях, то необходимо проделать работу над собой и своей самооценкой. Очень часто человек страдает низкой самооценкой и ему кажется, что он недостаточно хорош для партнёра и поэтому начинают проявляться проблемы в отношениях. Вы всего боитесь, истерите, подозрительны, слишком требовательны и ничего не даёте взамен. Подобное поведение почти всегда наоборот отталкивает партнёра, и он начинает отдаляться от вас. Вообще гармоничные отношения — это больше про свободу. Свободу для обоих, когда вы доверяете друг другу, вы можете не бояться поговорить на любые темы, для вас двоих нет запретов и недомолвок, вы чувствуете гармонию. Такое возможно только когда человек уверен в себе и знает себе цену. Если в ваших отношениях нет этих составляющих, то чувство одиночества время от времени будет вас посещать. Поэтому каждому в отношениях нужно стремится к решению этих проблем.

Забудьте старые обиды, установки и триггеры. Нельзя постоянно долбить об одном и том же, у любого человека может лопнуть терпение, и он просто устанет доказывать вам обратное. Дайте ему время и свободу. Если вы чувствуете, что человек не готов вам сейчас сию секунду ответить — дайте ему время, выдохните. Займитесь своими делами, помойте посуду, посмотрите ролик на YouTube, почитай книгу в конце концов! Не обвиняйте никого и не додумывайте за него. Сколько раз я слышала, да и сама всегда страдала этим додумыванием за других. Каждый человек может решить только внутреннюю — свою проблему, но решать, что думает о вас другой человек — это несправедливо даже по отношению к самому себе. Лучше спокойно поговорить с партнером, все обсудить и не страдать от мыслей, которые так быстро в стрессе заполняют наш разум!) Будьте честны к себе и к партнёру. Не берите всю вину на себя и не скидывайте ее на него. Добавляйте разнообразия в ваши отношения. Если вы никогда не делали подарков — сделайте, пусть это будет брелок, но зато со смыслом! Испеките тортик или придумайте интересное времяпровождение, например встречаться по пятницам в книжном магазине или кино! Ничто не убивает отношения как рутина. Вот несколько советов для того, чтобы помочь найти эту гармонию: