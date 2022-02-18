Знаки зодиака, которые не умеют любить

За окном уже пахнет весной, и все мы поголовно становимся мартовскими котами и кошками. Ну, почти все. Этих знаков зодиака ни любовь, ни романтика, ни чувства не берут.

Фото: Кадр из фильма "500 дней лета" Кадр из фильма "500 дней лета"

Близнецы

Чем дальше в лес, тем больше дров – Близнецов можно охарактеризовать только так. Красотка может в тебя влюбиться сегодня, но уже завтра ее новая субличность попробует поджечь тебе волосы на груди по фану. Поэтому рассчитывать на вселенскую любовь Близнецов не стоит – внутри нее чертей больше, чем во всем космосе звезд и планет.

Рак

Если даже Рак и выскочила за тебя замуж – это не говорит, что она любит тебя всем сердцем. Сердце у нее, знаешь ли, под хитиновым панцирем, и добираться до туда будет ох как непросто. Так что ей от тебя нужны пара детей, хорошая зарплата, прописавшаяся на лице улыбка, и чтобы молчал как рыба.

Скорпион

Влюбился в Скорпиона? Соболезнуем! Сначала она съест тебе мозг маленькой ложечкой, закусит потрохами и запьет вкусным винишком. А потом скажет, что и не очень ты ей нравишься. Но если не отступишься и будешь ползать у нее в ногах несколько лет, она смилуется и позволит ее поцеловать – в мизинчик на ноге.

Козерог

Козерожка влюблена только в одно – в свою работу. А ты для нее – так, полезный бонус от жизни. И если она пустила тебя в дом, это еще не значит, что в сердце. До ее сердца не достучишься – закрыто наглухо. Зато можно по ночам общаться о бизнесе и немножечко о политике, а потом – спать, завтра на работу.

Водолей