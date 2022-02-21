Как поговорить с партнером о проблемах в постели

Секс часто показывается нам в фильмах, эротике и онлайн-порно как авантюрный, несложный и беспроблемный. Однако на самом деле сексуальные проблемы — это обычное явление, с которым сталкиваются многие люди.

Согласно данным Национального опроса о здоровье и социальной жизни, проведенного в 2017 году, около 75% мужчин всегда достигают оргазма во время секса, но у женщин этот показатель достигает только 29%. В другом исследовании, опубликованном в 2017 году, было опрошено около 7000 женщин в возрасте от 16 до 74 лет, и выяснилось, что каждая десятая испытывает боль во время секса. А согласно другому опросу, примерно 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет в то или иное время испытывают эректильную дисфункцию.

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Сексуальные проблемы могут развиваться в результате медицинских, физиологических и психологических факторов, например, инфекций, передающихся половым путем, хронических болевых состояний, процесса старения и эмоциональной реакции. Однако, независимо от того, является ли проблема личной или проблемы партнера, для успешного разрешения ситуации необходимо взаимопонимание и поддержка, ведь это то то, что влияет на сексуальную жизнь обоих партнеров. Как же поговорить с партнером на такую деликатную тему, чтобы не задеть его чувства?

1. Правильно выбрать время

Если вы собираетесь поговорить о сексуальных проблемах, лучше всего тщательно выбирать момент. Не начинайте разговор, когда вы находитесь в процессе полового акта (или собираетесь к ней приступить), и избегайте моментов, когда вы и ваш партнер устали, спешите, отвлечены или не в настроении. Не надо навязываться, особенно если речь идет о чем-то, на что накопилась обида. Если кто-то расстроен из-за того, что у его партнера низкое сексуальное желание, это может вылиться в ехидные замечания и т.д., а это не поможет. Договоритесь о подходящем для вас обоих времени разговора, но не делайте из этого большую проблему — дайте уверенность в том, что вы заботитесь о второй половинке и что это позитивный разговор, который поможет вашим отношениям и улучшит их.

2. Новые партнеры

Возможно вы задаетесь вопросом: «Когда я встречу нового партнера, как скоро я должна рассказать ему о своей проблеме?». Культура знакомств требует уверенности в себе и того, чтобы мы представляли себя с лучшей стороны. Однако, если у вас есть сексуальная проблема, которая заставляет вас чувствовать себя уязвимым, вполне понятно, что вы не захотите раскрывать ее в самом начале. Как и когда вы будете обсуждать эту проблему, зависит от того, что это за проблема и каковы ее возможные последствия для вашего партнера. Главное — действовать честно, сохраняя при этом уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Если вы ищете спутника жизни, то, скорее всего, хотите выбрать человека, который умеет сопереживать, поэтому если он плохо отреагирует на вашу проблему, то точно вам не подходит.

3. Будьте ясны, спокойны и прямы

Четко объясните, как сексуальная проблема затрагивает вас, но при этом будьте готовы выслушать точку зрения партнера и обсудить его чувства. Сосредоточьтесь на положительных моментах и установите параметры сексуальной активности, с которыми вы оба согласны. Это поможет укрепить доверие и близость. Не зацикливайтесь на том, что вы не можете сделать — в сексе есть нечто большее, чем просто проникновение, оргазм или область, в которой у вас существует проблема. Проблемы возникают, когда сексуальная активность полностью избегается, потому что один или оба партнера считают, что любая близость приведет к сексу и необходимости решать проблему. Отсутсвие секса стать хроническим, и тогда пары живут почти как соседи по квартире в платоническом смысле, а отношения разрушаются.

4. Предложите правило — не обвинять и не осуждать

Убедите своего партнера в том, что, несмотря на проблему, вы по-прежнему хотите его, и это желание может выражаться не только в стандартных сексуальных нормах, но и другими творческими способами. Не переходите в режим критики и не начинайте обвинять партнера (или себя), вместо этого ищите точки соприкосновения. Если вы считаете половой акт болезненным или невозможным, но при этом сексуально экспрессивны, открыты, креативны и близки, большинство партнеров, предпочтут это, чем проникающий секс с человеком, который не имеет сексуальных желаний, не получает удовольствия и не настолько увлечен сексом. Уверенность в том, что вы желаете друг друга очень важна, а то, как вы это выражаете, может стать новым сексуально-творческим приключением.

5. Сосредоточьтесь на практических решениях

Некоторые распространенные сексуальные проблемы имеют клинические причины, которые можно эффективно лечить в рамках первичной медицинской помощи, например, сухость влагалища, климактерические факторы, вульводиния, молочница, инфекции, передающиеся половым путем, и эректильная дисфункция. В первую очередь, посещение вашего терапевта или сексолога может стать полезной отправной точкой. Посещение врача вместе с партнером — практичный способ заручиться взаимной поддержкой.