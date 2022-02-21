«Они молчат, потому что умерли»: правда о сексуализированном насилии

Все громкие скандалы, связанные с изнасилованниями, демонстрируют, что концепция «самавиновата» никуда не исчезла. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, почему наше восприятие насилия не имеет ничего общего с реальностью.

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Общество не доверяет жертвам сексуализированного насилия, не сопереживает и не помогает им. Причина в том, что люди не могут понять, как устроено это взаимодействие. Сначала он твой друг, парень, муж, а потом он пользуется тобой и твоим телом.

Общество убеждено, что страдают только какие-то определенные женщины. Поэтому не могут встать на место пострадавшей, "вероятно сама хотела, а я не хочу и всеми силами дам это понять". Хотя, к сожалению, пострадать может каждая из нас вне зависимости от внешности, формы и силы характера.

Разрушать мифы о насилии мы позвали Наташу Тимофееву, координаторку образовательных проектов в центре «Сестры». Центр оказывает психологическую поддержку людям, которые пережили сексуализированное насилие и их близким вне зависимости от пола, возраста и того, как давно всё произошло

Таймкод:

1.00 — Статистика сексуализированного насилия

11.50 — Жертва всегда провоцирует насильника

18.35 — Дуальность образа жертвы. Почему короткая юбка и насилие — не связаны.

28.22 — Насилуют только людей определённого возраста

30.10 — Если девушка напилась в баре, значит ли это, что она готова на все

35.05 — Кто и когда чаще всего совершает насилие

38.35 — Если партнер делает то, что мы не хотим в сексе, это насилие?

44.29 — Почему человек не может дать отпор насильнику и молчит годами

52.27 — Насилуют ли мужчин?

59.30 — Изнасилование — это травма, которую невозможно вылечить

В подкасте участвовали:

Обратиться за помощью в центр "Сестры" можно тут.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий