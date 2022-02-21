«Они молчат, потому что умерли»: правда о сексуализированном насилии

Все громкие скандалы, связанные с изнасилованниями, демонстрируют, что концепция «самавиновата» никуда не исчезла. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, почему наше восприятие насилия не имеет ничего общего с реальностью.
Общество не доверяет жертвам сексуализированного насилия, не сопереживает и не помогает им. Причина в том, что люди не могут понять, как устроено это взаимодействие. Сначала он твой друг, парень, муж, а потом он пользуется тобой и твоим телом.
Общество убеждено, что страдают только какие-то определенные женщины. Поэтому не могут встать на место пострадавшей, "вероятно сама хотела, а я не хочу и всеми силами дам это понять". Хотя, к сожалению, пострадать может каждая из нас вне зависимости от внешности, формы и силы характера.
Разрушать мифы о насилии мы позвали Наташу Тимофееву, координаторку образовательных проектов в центре «Сестры». Центр оказывает психологическую поддержку людям, которые пережили сексуализированное насилие и их близким вне зависимости от пола, возраста и того, как давно всё произошло
Таймкод:
1.00 — Статистика сексуализированного насилия
11.50 — Жертва всегда провоцирует насильника
18.35 — Дуальность образа жертвы. Почему короткая юбка и насилие — не связаны.
28.22 — Насилуют только людей определённого возраста
30.10 — Если девушка напилась в баре, значит ли это, что она готова на все
35.05 — Кто и когда чаще всего совершает насилие
38.35 — Если партнер делает то, что мы не хотим в сексе, это насилие?
44.29 — Почему человек не может дать отпор насильнику и молчит годами
52.27 — Насилуют ли мужчин?
59.30 — Изнасилование — это травма, которую невозможно вылечить
В подкасте участвовали:
Обратиться за помощью в центр "Сестры" можно тут.
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова