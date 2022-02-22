Девять признаков партнера-психопата

Passion.ru вместе с экспертом разбирает основные моменты в отношениях, которые должны не просто насторожить, а просигнализировать, что с этим человеком вам точно не по пути.

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Со всех сторон нам рассказывают, что такое абьюз, и учат противостоять манипуляциям, агрессии и обману. Но все равно нередко мы обнаруживаем себя в отношениях, которые лучше поскорее закончить. Как распознать партнера с ненормальным поведением? Рассказывает дипломированный психолог и психотерапевт Куралай.

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Важно понимать, что тиран, абьюзер и психопат всегда найдется, если для него готова жертва. Отношения с абьюзером всегда созависимые, в них у одного есть потребность быть несчастным и обиженным, а у другого — обижать. Сигналы о ненормальности происходящего видны всем, кроме тех, кто находится внутри отношений. Партнеры предпочитают ничего не замечать или делать вид, что все нормально, хотя окружающие невооруженным глазом видят, что отношения нездоровые. Причем это может касаться как романтических отношений в паре, так и любых других взаимодействий между людьми — на работе, в семье, в дружбе. И психопат — это далеко не всегда мужчина, как мы привыкли думать. Психологическим абьюзером может оказаться и милая девушка, и пожилая дама.

Какие признаки выдают партнера-психопата

Дерзкий характер, умение нарываться на ссоры и конфликты без повода, желание показывать всю свою силу и мощь без надобности. Такие проявления в характере мужчины девушки часто принимают за брутальность и харизму и восторгаются ими. Нередко такой человек занимался агрессивными видами спорта (борьба, бокс), не раз получал сам и умеет профессионально нанести ущерб окружающим.

Импульсивный характер и неожиданные поступки. Новый знакомый на втором свидании заявляет, что влюблен в вас, хочет срочно жениться, завести детей и всю жизнь прожить вместе. В начале отношений это может восхищать и будоражить, но вскоре становится понятно, что партнер дает громкие обещания, его легко взять на слабо, но потом энтузиазм быстро стихает.

Резкие необоснованные движения. На прогулке человек вдруг неожиданно пинает камень, может ударить стену во время ссоры, у него есть потребность наносить ущерб предметам, которые не мешают и никак не провоцируют агрессию.

Неадекватные оценки поступков других людей. Партнер может сказать что-то неприятное о самом нормальном поступке даже своего близкого, осуждает друзей и их жизненные решения, грубо высказывается о незнакомых людях. Его оценки и характеристики кажутся вам странными и непонятными.

Растущая ревность. На первых порах это может быть легкий контроль, замаскированный под заботу, но постепенно ситуация становится нездоровой. Партнер закручивает гайки, запрещает общение с неугодными ему людьми, устраивает истерики без повода, проверяет ваш телефон, звонит каждые пять минут и ревнует к каждому столбу.

Отсутствие эмпатии. В разговоре партнера проскакивают садистские шуточки, он смотрит сам или присылает вам неприятные картинки и видео. В детстве у него были эпизоды издевательства над животными, он травил сверстников в школе и издевался над учителями.

Резкие перепады настроения. За секунду из идеального, шелкового человека он превращается в разъяренного агрессора с выпученными глазами и пульсирующими венами и так же быстро возвращается в нормальное состояние.

Тяжелое детство, сложные отношения в семье. Нередко такие люди видели в детстве жестокость родителей по отношению друг к другу, очень испугались и спрятали эти переживания в глубине души. Невыраженный детский страх взрослого мужчины превращается во всплески необоснованной агрессии.