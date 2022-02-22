7 советов, как продлить интим

Секс — это удовольствие, которое хочется получать как можно дольше. Но что, если партнер слишком быстро доходит до финиша?
Иногда до достижения оргазма не хватает совсем чуть-чуть, а иногда просто хочется растянуть удовольствие. Как это сделать?
В случае, если вам не нравится продолжительность полового акта, эксперты советуют попросить мужчину перед сексом с вами сначала помастурбировать. Это поможет партнеру сбросить напряжение и быть готовым подстроиться под ваш ритм и продержаться дольше.
Женщинам обычно сложнее достичь оргазма, им для этого требуется гораздо больше времени, чем мужчинам. Предложите партнеру увеличить продолжительность прелюдии, это поможет вам сильнее возбудиться и не разочароваться в процессе.
Презервативы с анестетиком созданы специально с целью продления полового акта. Внутри они смазаны веществом, которое снижает чувствительность и способствует замедлению наступления эякуляции.
Эрекционное кольцо способно помочь не только при слабой эрекции, но и в случаях, когда надо продлить интим. С помощью вибраций оно удерживает кровь в пенисе и позволяет ему стоять дольше.
Скорость — это хорошо, но не всегда. В некоторых ситуациях лучше замедлиться и даже сделать небольшой перерыв, в процессе которого можно целоваться. Перерывы помогут сделать женский оргазм ярче и потешить эго мужчины.
Можно воспользоваться вибратором, когда мужчина уже на финишной прямой, и прекратить, когда до нее практически доберетесь вы сами. Так у вашей пары будет больше шансов, что пик наслаждения придет к обоим и вовремя.
Быстрое достижение оргазма у мужчин может быть спровоцировано недостаточным количеством секса в их жизни. Поэтому занимайтесь сексом с любимым как можно чаще и возможно это решит многие проблемы.