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3 часа назад

7 советов, как продлить интим

WMJ.ru

Секс — это удовольствие, которое хочется получать как можно дольше. Но что, если партнер слишком быстро доходит до финиша?

7 советов, как продлить интим
Фото: Кадр из фильма «Воды слонам!»Кадр из фильма «Воды слонам!»

Иногда до достижения оргазма не хватает совсем чуть-чуть, а иногда просто хочется растянуть удовольствие. Как это сделать?

Пусть мужчина помастурбирует заранее

В случае, если вам не нравится продолжительность полового акта, эксперты советуют попросить мужчину перед сексом с вами сначала помастурбировать. Это поможет партнеру сбросить напряжение и быть готовым подстроиться под ваш ритм и продержаться дольше.

Предложите ему начать с вас

Женщинам обычно сложнее достичь оргазма, им для этого требуется гораздо больше времени, чем мужчинам. Предложите партнеру увеличить продолжительность прелюдии, это поможет вам сильнее возбудиться и не разочароваться в процессе.

Воспользуйтесь презервативом с анестетиком

Презервативы с анестетиком созданы специально с целью продления полового акта. Внутри они смазаны веществом, которое снижает чувствительность и способствует замедлению наступления эякуляции.

Эрекционное кольцо

Эрекционное кольцо способно помочь не только при слабой эрекции, но и в случаях, когда надо продлить интим. С помощью вибраций оно удерживает кровь в пенисе и позволяет ему стоять дольше.

Делайте перерывы

Скорость — это хорошо, но не всегда. В некоторых ситуациях лучше замедлиться и даже сделать небольшой перерыв, в процессе которого можно целоваться. Перерывы помогут сделать женский оргазм ярче и потешить эго мужчины.

Подключите к процессу секс-игрушки

Можно воспользоваться вибратором, когда мужчина уже на финишной прямой, и прекратить, когда до нее практически доберетесь вы сами. Так у вашей пары будет больше шансов, что пик наслаждения придет к обоим и вовремя.

Занимайтесь сексом чаще

Быстрое достижение оргазма у мужчин может быть спровоцировано недостаточным количеством секса в их жизни. Поэтому занимайтесь сексом с любимым как можно чаще и возможно это решит многие проблемы.

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