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1 час назад

5 причин, из-за которых пропадает сексуальное желание

WMJ.ru

Порой желание заниматься сексом совсем пропадает, а видимых на то причин, казалось бы, нет. Эксперты-сексологи назвали пять дополнительных причин, из-за которых у вас могут возникнуть проблемы с интимом.

5 причин, из-за которых пропадает сексуальное желание
Фото: Кадр из фильма «В пролете»Кадр из фильма «В пролете»

Оказывается, на сексуальное желание может повлиять даже такое устройство, как мобильный телефон.

Стресс

Да, зачастую в повседневной жизни мы сталкиваемся со стрессом. Однако нельзя, чтобы ваши проблемы влияли на сексуальную жизнь. Специалисты советуют научиться соблюдать баланс между личной жизнью и провоцирующими факторами.

Малоподвижный образ жизни

Малоподвижность влечет за собой не только проблемы с физическим здоровьем, но и стресс, и плохое настроение. Врачи рекомендуют физическую нагрузку в качестве профилактики различных заболеваний, для улучшения настроения и повышения либидо.

Чрезмерные ожидания

В фильмах, книгах и кино для взрослых показывают «идеальный» секс. Но не стоит забывать, что на экранах всего лишь актеры и действуют они по сценарию, который в жизни выполнить просто невозможно. Нереалистичные ожидания могут легко оттолкнуть партнеров друг от друга. Вместо этого следует полагаться на чувства и ощущения.

Депрессия

Если ваше психологическое здоровье находиться не в лучшей форме, то вы можете бессознательно отказываться от секса и избегать какой-либо близости. Депрессия влияет на вашу самооценку, вызывает физическую усталость и снижает либидо. Это также может вызвать аноргазмию, состояние, когда вам трудно достичь оргазма

Слишком больное увлечение мобильными устройствами

Телефон стал спутником жизни уже каждого человека. Нам сложно оторваться от сообщений и лайков, а жизнь по ту сторону экрана становится чуть ли не интереснее, чем реальная. Это может быть настолько увлекательно, что даже не остается времени на что-то вроде секса. Советуем отложить телефон на какое-то время и посмотреть на своего партнера.

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