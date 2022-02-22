Наболело: девушка не принимает ребенка от первого брака

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Пишу сюда, так как нужен женский взгляд со стороны или мнение психолога. Мне 36 лет, я второй раз женат на девушке на 10 лет моложе, от первого брака есть двое детей 10 и 6 лет.

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С бывшей женой расстались плохо, можно сказать я от одной женщины ушел к другой. Но рассказал все, как только понял, что чувства овладевают мной. Мне казалось, что я разрушил наш брак, поэтому оставил ей квартиру, машину и все, что было в квартире, забрал только свои вещи. Плюс, выплатил ей крупную сумму денег, чтобы сгладить разрыв.

Поначалу отношения были плохие, бывшая жена не давала видеться и разговаривать с детьми, постоянно звонила, угрожала, делала разные пакости. Это было болезненно, потому что детей я любил, но выхода никакого из ситуации не было. Я просто ждал и старался периодически проявлять инициативу. И примерно через год она успокоилась, стала разрешать видеться с детьми.

Я с ними гуляю, вожу их к моим родителям. Можно сказать, что мы достигли компромисса, к которому оба долго шли. Она справлялась со своей злостью и обидами на меня, а я старался терпеть ее издевки и унижения и не злиться за ее неадекватную реакцию на расставание. Но возникла другая проблема.

Моя нынешняя жена категорически не хочет знакомиться с моими детьми и против того, чтобы я приводил их к нам домой. Говорит, что я могу видеться с ними, где угодно, но домой приводить "только через ее труп", участвовать она в "этом" не собирается. Кажется, что можно просто не приводить их, но они важны для меня, я люблю их.

Я бы очень хотел, чтобы она с ними общий язык, потому что они неплохие ребята. Я не прошу их любить, но хотя бы познакомиться, принять факт их существования. Все-таки это мои дети, они тоже часть меня, часть моей жизни и, конечно, я скучаю по ним, хочу, чтобы они хотя бы раз в месяц ночевали у нас.