Как понять, что вы встретили своего мужчину

Как понять, что он тот самый единственный человек, предназначенный вам судьбой? Большинство женщин хоть раз задавали себе этот вопрос в первые дни знакомства, накануне свадьбы или в сложные периоды отношений. Это нормально. Однако все-таки как же понять, что вот он — тот самый?
Каждая женщина мечтает построить крепкие гармоничные отношения, встретить того самого, прожить с ним долгую счастливую жизнь. Многие полжизни ищут своего «принца на белом коне», вглядываясь в своего партнера и задаваясь главным вопросом: «Он ли это?» Как понять, что рядом с вами тот самый мужчина?
Об этом специально для WMJ.ru рассказала основатель крупнейшей школы осознанности «Поток» Мария Самарина.
Мария Самарина
Психолог, основатель школы осознанности «Поток»
Для начала давайте разберемся, что же из себя представляют счастливые отношения? Какие они? На мой взгляд, счастливые отношения — это гармоничные отношения, в которых каждый партнер чувствует себя уверенным в себе, свободным. Это отношения, в которых на первом месте стоит абсолютное, тотальное доверие друг другу, где все строится на взаимном уважении. Доверять партнеру означает чувствовать себя в безопасности, а безопасность, в свою очередь, одна из важнейших базовых потребностей каждого человека.
Доверие в отношениях это про четкое ощущение свободы каждым из партнеров, когда вам хорошо как вместе друг с другом, так и порознь, когда ты абсолютно спокойно принимаешь выбор партнера провести сегодня вечер в компании друзей, и сама при этом качественно и полноценно проводишь время. Доверие — это и про то, что ты можешь быть ненакрашенной, болеющей, грустной, плачущей, нуждающейся в заботе или целый день проходить дома в любимых растянутых спортивках и футболке, не задумываясь, достаточно ли ты хороша, и продолжать чувствовать себя самой любимой и желанной.
Так как же понять, он ли это? Ваш конфетно-букетный период закончился, а комплименты и знаки внимания ты продолжаешь получать, вам все так же хорошо и легко вместе, вы строите общие планы, а в моменты конфликтных ситуаций, вы оба «сглаживаете» острые углы. Это точно ОН, если и ты, и он не надеваете на себя «маски», не стремитесь друг друга исправить, не пытаетесь соответствовать ожиданиям друг друга, а позволяете друг другу просто быть собой.
И в заключение скажу: всегда слушай свое сердце! Одно оно всегда даст самый точный и самый честный ответ на все твои вопросы! Вселенная всегда посылает нам знаки, которые мы можем игнорировать, а можем принимать и понимать. Доверяй себе, своему внутреннему голосу и мирозданию. Будь счастлива, красотка!